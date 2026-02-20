CANAL RCN
Colombia Video

Crisis en la entrega de medicamentos afecta a niños con discapacidad en Atlántico

Rosalba Amaranto, presidenta en el Atlántico de la Asociación de Padres de Niños Especiales Unidos por Colombia, expresó su preocupación por la situación que atraviesan cientos de familias.

Noticias RCN

febrero 20 de 2026
12:31 p. m.
Los casos de menores que sufren por fallas en la entrega de medicamentos e insumos vitales para sus tratamientos continúan registrándose en diferentes zonas del país.

Rosalba Amaranto, presidenta en el Atlántico de la Asociación de Padres de Niños Especiales Unidos por Colombia y madre de un joven con parálisis cerebral, expresó su preocupación por la situación que atraviesan cientos de familias.

“Muy triste por lo de Kevin, muy triste, conmovida porque esto fue una muerte anunciada. Volvimos nuevamente al correo de la muerte”, señaló Amaranto.

“No hemos logrado casi nada” en las mesas de trabajo

La líder social denunció que, pese a múltiples reuniones con directores regionales de la Superintendencia de Salud y mesas de trabajo con varias EPS, las soluciones han sido mínimas.

“Con 9 EPS no hemos logrado casi nada”, afirmó, al recordar que en crisis anteriores con otras entidades al menos se alcanzaban acuerdos por vía de hecho. Hoy, en cambio, los pacientes con discapacidad, enfermedades huérfanas y adultos mayores permanecen desamparados.

Según Amaranto, los entes de control en Barranquilla han intervenido de manera puntual, pero tampoco han conseguido resultados efectivos para garantizar la entrega de medicamentos.

La justicia como última alternativa

Ante la falta de respuestas, las familias han acudido a la vía judicial. Sin embargo, los fallos no siempre se cumplen con eficacia. “Esto es triste porque si es la última alternativa que nosotros buscamos para que ellos ejerzan un poco puntualmente en la defensa de los derechos fundamentales… y no se está haciendo, es lamentable”, expresó.

La dirigente destacó la labor de un juez penal en Medellín que ordenó atender a una paciente con cardiopatía, recordando que “necesitamos jueces, más jueces así”.

El caso de Kevin refleja la urgencia de soluciones estructurales. “El niño se convirtió en estandarte, en bandera que lleva la crisis de salud y que hoy nos tiene en estas condiciones”, concluyó Amaranto.

