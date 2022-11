Vía Bogotá - La Calera seguirá cerrada este martes

En la noche del lunes la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, informó que la vía Bogotá – La Calera desde la calle 85 hasta el sector de Arboreto permanecerá cerrada porque aún no tiene condiciones seguras para habilitar el tránsito.



López aseguró que luego de que la Secretaría de Ambiente, Jardín Botánico y la CAR realizaran una evaluación conjunta se concluyó que hay 124 árboles que requieren ser talados por riesgo y dado que la intervención es posible aún, la vía debe permanecer clausurada.



“La vía a La Calera, por lo tanto, por la seguridad de los residentes, transeúntes, ciclistas y la gente que se moviliza en diferentes vehículos seguirá cerrada”, dijo la alcaldesa y fue enfática en afirmar que no se puede permitir el paso por una vía que no sea segura.

¿Quiénes tiene autorización para circular en vía a La Calera?

La administración distrital permitirá el paso exclusivo a residentes, transporte público del SITP y transporte escolar, pero solo hasta la Capilla San Luis.



“Es decir, desde la Capilla San Luis, el peaje y un kilómetro después del peaje de La Calera tenemos un derrumbe inestable y no habrá paso”, agregó la mandataria local, quien además pidió a la comunidad no transitar por la vía El Verjón – Choachí porque hay inestabilidades, riesgos de árboles y también estará cerrada.

Vías alternas a La Calera

Las personas que residen en La Calera y necesiten trasladarse hacia Bogotá solo tienen dos opciones de carreteras alternas autorizadas:

La vía el Codito

Autopista Norte

Las labores de los equipos de emergencia continúan

El lunes más de 600 servidores públicos de las entidades que conforman el sistema de atención de riesgos y emergencias estuvieron trabajando en cinco zonas distintas en la remoción de escombros y atención humanitaria.

La alcaldesa de Bogotá señaló que los tres albergues habilitados en San Isidro, San Luis y La Sureña siguen funcionando para entregar alimento y kits básicos de atención a los afectados que lo requieran.

“Hicimos vista técnica a 28 viviendas que requieren evaluación de ingenieros especiales por eventual afectación de riesgo (…) el Idiger tomará las medidas respectivas”. Además, dijo que ya fue retirado al menos el 95% de l material de remoción en masa que está por la entrada a Arboreto, pero aún falta estabilizar e intervenir postes de servicio público.

Hasta el momento ninguna de las quebradas de la zona tiene represamiento que genere riesgo ni hay empozamientos en la parte alta de la montaña. Las labores de búsqueda de Javier Velilla, de 40 años, quien desapareció tras un deslizamiento, continúan en el sector de Las Lajas.