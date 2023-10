¿Cuánto cuesta la relación comercial entre Colombia e Israel?

La tensión entre Colombia e Israel va más allá de una crisis política o diplomática. Algunos expertos temen que pueda convertirse en un obstáculo comercial entre ambos países debido a los altos costos que representa la relación en términos de inversión y comercio exterior.

Según la Cámara de Comercio colombo-israelí, la relación entre ambas naciones cuesta cerca de 1.300 millones de dólares. En la balanza de comercio exterior refleja más de 50 millones de dólares en inversión extranjera.

Además, Israel es un aliado estratégico en intercambio de conocimiento en medicina, agricultura y tecnología; sin contar los convenios en materia de seguridad que pasan hasta los aviones K-fir, las aeronaves más potentes que hay en este momento en materia de defensa de la soberanía nacional.

La posibilidad de suspender relaciones con Israel, como lo planteó el presidente de la República Gustavo Petro, sin duda puede tener no solo un efecto en el plano diplomático, sino a futuro en el plano comercial.

El costo de las importaciones y exportaciones con Israel

Durante la última década, Israel ha sido un socio comercial estratégico para Colombia en importaciones y exportaciones, exceptuando los últimos 12 meses que reflejan una caída estrepitosa.

Según cifras de la Cámara de Comercio colombo-israelí, en el 2022 las exportaciones entre los dos países representaron 1.075 millones de dólares, mientras que entre enero y julio de este año la cifra fue de 375 millones de dólares.

En materia de importaciones, en 2022 se reflejó una cuantía de 166,9 millones de dólares; mientras que durante los primeros siete meses de este año fueron 49,5 millones de dólares.

El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, resalta que la relación con Israel cuesta hoy más de 1.300 millones de dólares en la balanza de comercio exterior, por lo que representa más de 50 millones de dólares de inversión extranjera directa.

Los productos que más exportó Colombia a Israel entre enero y julio de este año fueron el carbón (US $340,3 millones), café (US $21,2 millones), flores (US $2,9 millones), piedras preciosas (US $2,5 millones) y carbón vegetal (US $1,5 millones).

Pero pensar en una suspensión de relaciones no solo cobra importancia lo que exporta Colombia, también en lo que llega a nuestro país.

Durante los primeros siete meses de este año, las importaciones de Israel a Colombia fueron de instrumentos y aparatos de medicina (US $5 millones), insecticidas (US $4.6 millones), hilos y cables (US $3.7 millones), artículos y aparatos de ortopedia (US $3,6 millones) y preparaciones de belleza (US $3,3 millones).

Israel provee a Colombia los principales armamentos para seguridad

Israel también se ha convertido en un socio crucial para el intercambio de conocimiento. Durante los últimos 20 años, miles de colombianos han hecho parte del Mashav, un programa de educación de la Cancillería israelí para dar entrenamiento a extranjeros en medicina, agricultura y tecnología. Ningún país latinoamericano ha tenido tantos alumnos en el Mashav como Colombia.

En materia de seguridad, los aviones K-fir y el fusil Galil, ambos de invención israelí, se establecieron como principales armamentos del Ejército colombiano. Las aeronaves necesitan para su mantenimiento, repuestos de su país de fabricación.

Esto último se verá interrumpido, pues el gobierno de Netanyahu anunció que detendría las exportaciones de seguridad a Colombia tras las recientes declaraciones del presidente Petro.

Los flujos de inversión entre ambos países, que llevan 63 años de estrechas relaciones, alcanzaron entre el año 2002 y el primer trimestre de 2020 un total de 57 millones de dólares, representados principalmente en sectores como el transporte, comercio y agro.

Pero fue en 2020 cuando entró en vigor el tratado de libre comercio que ha representado que más de 7.000 productos, el 99% de las exportaciones industriales colombianas, entren libres de arancel. De igual forma, el 97% de los productos agropecuarios y agroindustriales ingresa a Colombia sin arancel.

