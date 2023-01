¿De cuánto son las pausas activas que deberían tener los trabajadores durante su jornada laboral?

En Colombia la jornada laboral está reglamentada por el Código Sustantivo del Trabajo, en el que se caracterizan las horas ordinarias y suplementarias efectuadas por los trabajadores en convenio con los empleadores.

Aunque en el país está establecido un horario ordinario para la jornada diurna, comprendido entre las 6:00 a.m. y las 9:00 p.m., y para la nocturna entre las 9:00 p.m. y las 6:00 a.m., la ley recalca que es necesario dedicar una hora no computada para el descanso de los trabajadores.

Esta norma aplica para quienes tienen jornadas de hasta 8 horas diarias, las cuales se deben dividir en un descanso intermedio, que usualmente es usado como hora de almuerzo, y que no está incluido en el pago que recibe el empleado como consecuencia de su labor.

No obstante, aparte de esta hora reglamentaria de almuerzo, las empresas pueden incluir en sus reglamentos tiempos de descanso de hasta 15 minutos, que suelen ser usados para pausas activas dentro de la organización.

¿Cómo se dividen las pausas activas?

Según el Ministerio del Trabajo, las pausas activas forman parte de la jornada laboral, pues son materia propia de los riesgos laborales que puede enfrentar un empleado al interior de la organización para la cual trabaja.

Es por esto que por ley, las pausas activas se entienden como una actividad que hace parte de la jornada laboral y que, por consiguiente, deben realizarse durante la misma con el fin de brindar bienestar al trabajador.

Por su parte, el Ministerio de Salud indicó en su momento que las pausas activas deberían desarrollarse en un lapso continúo de 10 minutos mínimo y 15 máximo, como una forma de promover la actividad física y los hábitos saludables, sobre todo en los trabajadores que permanecen hasta 8 horas sentados realizando una misma actividad.

Según la ley 1355 de 2009 del Ministerio de Salud y Protección social, todas las empresas del país están en la obligación de promover estas pausas durante la jornada laboral con el apoyo de las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL).