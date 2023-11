"¿Qué está haciendo el Gobierno?": representantes cuestionan paz total en debate de control político a Danilo Rueda

El debate de control político citado por la Cámara de Representantes para Danilo Rueda duró poco más de tres horas. En esta diligencia, varios funcionarios cuestionaron al comisionado por la poca información que se tiene acerca de los avances de la paz total, también le pidieron anuncios más cuidadosos con las víctimas.

El primero que intervino fue Germán Rozo, quien se refirió a su preocupación respecto a que no se informan ni conocen los avances de las conversaciones con el ELN. “Los colombianos se están preguntando para dónde vamos. Hoy, cuando se secuestra, se desplaza y se asesina, la gente se cuestiona qué está haciendo el Gobierno. Por eso estamos acá, porque no han hecho bien el trabajo de comunicación”.

“¿Qué se quiere, volver al Caguán?”: representante Óscar Hurtado a Danilo Rueda

Seguido habló el representante Óscar Hurtado, quien se unió a la voz de su colega y expresó que, aunque reconoce el esfuerzo del comisionado por sostener los procesos de diálogo, hay preocupaciones sobre qué está pasando con las negociaciones con ELN y disidencias. “Vemos a los funcionarios trabajar, vemos al presidente hacer anuncios, pero hoy desde el Cauca esta semana se vio como salía el Ejército de El Plateado, después de una asonada social orquestada por las Farc. En agosto acribillaron a tres policías y pusieron una bomba que mató a una docente y a uniformados. Dijeron que era por la presencia del Estado, pero hoy tenemos que no hay una negociación, no hemos logrado consolidad algo con un buen balance (…) las condiciones del Estado Mayor Central es que se suspenda la mesa porque no están de acuerdo, pero entonces, que se quiere, volver al Caguán”.

Finalmente, intervino la representante a la Cámara, Catherine Juvinao, quien con una presentación explicó por qué no hay paz total en Colombia. La funcionaria cuestionó la respuesta de la Oficina al informe presentado en la comisión y también mostró un video en el que el presidente Gustavo Petro prometía que con tres meses de su Gobierno se acabaría el ELN. Con cincuenta informes, Juvinao reunió cifras sobre asesinatos a líderes sociales, masacres, desplazamiento forzado y asesinatos en contra de firmantes del acuerdo, según ella, esas cifras se han mantenido o han aumentado en menor medida; sin embargo, otras, como la violencia política, contra la mujer y el mapa de riesgo muestran una situación dramática. “Secuestro aumentó un 77%, extorsión un 15%, atentados contra oleoductos incrementó un 56% y el confinamiento un 24%”.

Otros funcionarios también intervinieron, todos pidiendo explicaciones sobre el avance de unas negociaciones que parecen no prosperar.

¿Qué respondió Danilo Rueda?

Finalmente, llegó la intervención de Rueda, quien durante 20 minutos justificó su accionar y respondió a los cuestionamientos de los representantes. “El punto de partida de la propuesta ambiciosa de paz total tiene como fuente el acuerdo del Teatro Colón. Ese pacto tuvo debilidades en su implementación casi cinco años. En ese tiempo se expresaron en zonas rurales seis conflictos armados. El fruto de esos procesos tiene que ver con lo que se logró en 2006 con el desmonte de las AUC, después de ese proceso cerca de 4.000 firmantes dejaron las armas, y hay una nueva operación en varias regiones de Colombia. En la pandemia logran consolidarse y les puedo afirmar que el día en que se firmó el acuerdo ellos iniciaron su control territorial, hoy están fortaleciéndose. Pero adicionalmente hay manifestaciones armadas con 16 grupos, y hay otro grupo que se asienta en el municipio de Buenaventura, y son los Chotas y los Espartanos. También hay operación nueva en Quibdó. Los otros conflictos son el ELN y las disidencias de las Farc”, explicó.

El alto comisionado dice que esa es la complejidad que recibieron, con cerca de 30.000 personas con armas. Asegura que la salida no puede ser militar y que se debe desarrollar una política de desmonte de estructuras paramilitares. “Esta se encuentra en una fase de implementación y socialización en los territorios”.

“En el desarrollo de la fase de exploración, la Oficina de Paz, ha logrado que 150 colombianos y colombianas que estaban secuestrados, recuperarán su libertad. Solo en fase exploratoria, sin necesidad de Mesa de Diálogos”, agregó.