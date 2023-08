¿Se acabó el amor? Day Vásquez confirma que terminó con su prometido

El escandaloso caso de Day Vásquez y Nicolás Petro se robó la atención del país en las últimas semanas. Una historia de amor que terminó en traición, desconfianza y una imputación en la Fiscalía por delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y violación de datos personales.

Para ambos, el matrimonio que duró varios años tuvo un desenlace ante los estrados de la justicia. Sin embargo, parecía que Nicolás y Day seguían con su vida amorosa, cada uno por aparte, hasta hoy.

Tras negar los cargos imputados por la fiscalía y anunciar su disposición de colaborar en la investigación sobre la presunta entrada de dinero irregular a la campaña presidencial de Gustavo Petro, Vásquez confirmó el fin de su compromiso con el representante a la Cámara por Santander, Juan Manuel Cortés.

A pesar de que se les veía enamorados y de que ella se mostraba aparentemente contenta con la propuesta de matrimonio, en las últimas horas se conoció que la historia de amor había llegado a su fin.

Sobre las razones se sabe que Daysuris habría tomado la decisión debido a un audio en el que Cortés aseguraba que estaban "alejados", al parecer por la situación que atraviesa con la justicia y que la ha puesto en el foco de la opinión pública.

En una entrevista anterior, el representante no confirmaba la continuidad del compromiso, aunque sostenía que era entendible que Day se alejara debido a los problemas jurídicos en los que se encontraba.

"Yo solo quiero que ella esté bien de salud y quiero ser respetuoso de su tranquilidad e intimidad. Esperar que más adelante, cuando ella quiera expresar todo, que sea quien cuente por qué decide alejarse", aseguró Cortés.

Sin embargo, este 29 de agosto se confirmó que la relación había llegado a su fin. Al respecto, Day Vásquez argumentó que estaba "enfocada en su proceso", y que por eso había decidido terminar el compromiso.

Según lo dicho por el mismo Cortés, él había pedido a Day no saber nada de su proceso con la justicia, pues quería estar enfocado únicamente en su relación y sentía que entre "menos supiera, mejor".

Lo primero que le dije es que yo no quería saber nada y tener detalles. Yo me enamoro de la mujer, de sus sentimientos. Le dije que no quería saber nada, que nos enfocáramos en la relación