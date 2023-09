Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro, denunció amenazas en su contra

Daysuris Vásquez informó a través de su cuenta de X (antes Twitter) que recibe constantemente amenazas por parte de usuarios en redes sociales. La expareja de Nicolás Petro adjuntó unas capturas de pantalla en las que muestra a una persona presuntamente intimidándola: “el mayor error de los Petro fue no haber actuado con usted como lo haría un uribista BANG BANG”, decía el mensaje.

Day Vásquez asistió a interrogatorio en sede de la Fiscalía en Atlántico

El pasado 27 de septiembre Daysuris Vásquez asistió a las instalaciones de la Fiscalía en Barranquilla, en el marco de la colaboración que adelanta con la justicia en el caso del hijo del presidente. Ella deberá aportar todas las pruebas que respalden lo que dijo durante las audiencias de imputación de cargos en las que fue señalada por lavado de activos y violación de datos personales. La intención de su defensa es lograr un principio de oportunidad.

Recibo a diario todo tipo de amenazas. pic.twitter.com/nGIFEIRVIM — 🌙 Day Vásquez C (@Daysvasquezc) September 28, 2023

¿En qué va el caso de Nicolás Petro?

Al término de la audiencia de imputación de cargos, tanto Day Vásquez como Nicolás Petro acordaron colaborar con la justicia y aportar información acerca del supuesto ingreso de dinero irregular a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Aunque ese fue el pacto, recientemente la Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación en contra del exdiputado de Atlántico. En este se le señala de lavado de activos y enriquecimiento ilícito por el incremento injustificado de su patrimonio.

Nicolás Petro respondió a esta decisión diciendo que fue instrumentalizado por la entidad en contra de su padre. “Hoy inicia la lucha de mi vida, sabía que la Fiscalía de Barbosa no era de fiar y hoy lo demostraron. Me han presionado hasta el límite con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre. Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo”, escribió en X.

Sin embargo, su exesposa Day Vásquez parece seguir colaborando activamente y entregando material probatorio. La FM de RCN conoció que la Fiscalía le otorgará un principio de oportunidad, esto le daría al fiscal la posibilidad de suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal en su contra.