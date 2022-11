Fact check: 'Dejusticia' mintió sobre impuestos a alimentos y patrimonio en la reforma tributaria

La base que sustenta la reforma tributaria, según el Gobierno Nacional, es que quienes más ingresos tengan sean quienes más impuestos paguen. En el marco de esta intención se eliminan los beneficios tributarios para las personas con ingresos superiores a los 10 millones de pesos, y también se busca gravar patrimonios mayores a los $3.000 millones. Esto en la teoría, pero en la práctica, expertos aseguran que algunos artículos terminarán afectando a los más pobres.

'Dejusticia' es un centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad que ha puesto su interés en el proyecto económico. Explicarle a la ciudadanía de qué se trata la reforma ha sido su tarea durante varios meses, sin embargo, algunas de sus afirmaciones, al parecer, se alejan de la realidad.

La #ReformaTributaria no toca a los sectores populares ni a la clase media, pues elimina los privilegios que favorecen a los más ricos. En cambio, crea el impuesto al patrimonio, que refleja el estatus socioeconómico de las personas, dijo el portal en una publicación.

Frente a esto, el economista Martín Jaramillo aseguró que las afirmaciones del centro son falsas y desconocen dos puntos importantes del proyecto, que, según él, afectan a las personas de bajos recursos. El primero, el impuesto al pollo despresado, al jamón y al café instantáneo de la reforma. “Claro que afecta, y en mayor medida a los sectores populares”. El segundo, el impuesto al patrimonio en Colombia: que “existe por lo menos desde 1935 y continuamente desde 2002”.

Este portal consultó al economista para que explicara los motivos por los que aseguró lo anterior. Sus argumentos están basados en un estudio que realizó titulado 'Impuesto antistartups en la Tributaria de 2022: matando la gallina de los huevos de oro'. En el documento analiza cómo el proyecto económico toca el bolsillo de los colombianos con menos recursos, a través de impuestos indirectos a productos ultraprocesados, bebidas azucaradas y otros. También desmiente que el impuesto al patrimonio sea un invento de la reforma de Petro.

"Son dos noticias falsas. La primera que no va a afectar a los más pobres. Si a mí alguien me dice que grabar el pollo no afecta a los más pobres, está hablando carreta", dijo Jaramillo.

"Lo segundo es que dicen que se implanta el impuesto al patrimonio, pero este año se pagó dicha obligación. Sin embargo, en algo tienen razón y es que en 2022 este iba a salir de vigencia y el Gobierno lo que va a hacer es extenderlo, no crearlo", explicó.