Denuncia en Cartagena por el aumento en los costos del recibo de la luz

Desde febrero de este año, los habitantes del barrio Boston, sector San Martín, en Cartagena, viven una pesadilla cada vez que les llega el recibo de la luz. Afirman que los costos se aumentaron en más de un 50 por ciento, luego de que la empresa Afinia les quitara los contadores de energía en las casas.

Le puede interesar: Habitantes de San Cristóbal denuncian frecuente hurto de sus contadores de agua.

“La energía que se está perdiendo quieren recuperarla a través del bolsillo de nosotros, un bolsillo que no alcanza, porque si a mí me están cobrando 1 millón de pesos en un recibo con qué voy a comer, si el mínimo es de 1 millón, yo gano menos de 1 millón de pesos entonces que, voy a trabajar para pagar la energía que no estoy consumiendo porque aquí están totalizando la energía”, dijo Edinson Aguaslimpias, habitante de Cartagena.

La empresa realizó un cambio en los contadores de las casas por unos totalizadores de energía, que no están al alcance de los ciudadanos dicen ellos, ni para poder realizar un seguimiento del consumo, y al solicitar un informe del mismo a la prestadora del servicio no les brinda ninguna explicación más que ese es el monto que deben pagar.

Durante estos meses, las deudas de los recibos se han acumulado porque son impagables y no les brindan muchas soluciones.

“Ellos no nos responden, solamente dicen vayan y hagan un convenio y vengan, cuando al final llego aquí yo pagué 1 millón de pesos para hacer un convenio y eso no ha servido de nada, cada mes viene el consumo más alto, más alto”, comentó Maryoris Martinez, habitante del barrio.

Los vecinos también denuncian que algunos días les quitan el servicio durante 13 o 14 horas, y pese a eso, el costo de la luz sigue sin bajar.