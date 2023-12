Colectivos artísticos denuncian que la Alcaldía de Medellín les debe $340 millones por honorarios

El festival de cine Miradas se realizó en Medellín entre el 22 y 26 de noviembre. Según la Alcaldía, asistieron más de 25.000 personas y el evento se desarrolló con éxito; sin embargo, los trabajadores del evento denunciaron que hasta el momento no han recibido ningún pago.

Colectivos artísticos denuncian que la Alcaldía de Medellín les debe $340 millones

Catalina Arroyave, una de las afectadas, explicó lo ocurrido. “Hay 38 personas que no tenemos pago de honorarios, hay 29 colectivos de la ciudad que hicieron sus procesos de formación durante el festival que tampoco fueron pagados, hay 61 derechos de exhibición de las películas que no están siendo reconocidos, o sea que no tienen pago y son nacionales e internacionales y hay también dos empresas de logística afectadas”.

Según los denunciantes, desde la Secretaría de Cultura les dijeron que los contratos llegarían una vez terminara el evento.

“Confié en el festival Miradas porque es un evento que ya tiene su tercera edición este año, o sea, no es nuevo y yo había sido espectadora en los años pasados, era una consumidora, asistía, veía la organización y me gustaba lo que percibía. Me parecía, al menos en mi caso, un honor participar”, agregó Daniela Otálvaro, otra afectada.

¿Qué responde la Alcaldía de Medellín sobre controversia en Festival Miradas?

La Alcaldía en cabeza de la Secretaría de Cultura respondió a los señalamientos. “La Administración Distrital, en la actualidad, no tiene ninguna obligación contractual con ninguno de los reclamantes. Con los contratistas de la entidad que tenían a su cargo el festival, se ha tenido una serie de reuniones donde ha existido la claridad de que esta no es una responsabilidad directa del municipio de Medellín, ya que no se tiene ningún vínculo contractual con los reclamantes”, se lee en el documento.

Frente a esta respuesta, los denunciantes aseguran que es una “bofetada” y piden disposición de las partes involucradas para llegar a un acuerdo. A esta situación se suma que el secretario de Cultura, Álvaro Narváez, renunció a su cargo recientemente.