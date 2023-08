El ángel del puente 'La Variante' está a punto de ser desalojado del lugar donde salva a los suicidas

En la segunda entrega de este informe especial en el que se conoció la historia de Víctor Guerrero, el enemigo de la muerte, quien ha dedicado una parte de su vida a salvar a quienes piensan que el suicidio es la única salida.

Muchas vidas han caído al vacío en el puente ‘La Variante’, entre Ibagué – Cajamarca, mientras que muchas otras, unas 300 aproximadamente, han sido salvadas por este hombre que con voluntad de servicio, desde su tienda, ubicada a unos 20 metros de la estructura, se ha dedicado a evitar muertes provocadas.

Desde su tienda, una caseta que tiene advertencia de desalojo, Víctor puede observar con sus binoculares todo lo que sucede en el puente.

De noche la situación se agudiza, porque la falta de luz en la estructura dificulta la misión de este hombre y su equipo de rescatistas voluntarios, quienes, a través de un radio, una especie de telescopio y sus celulares, logran salvar decenas de vidas.

Noticias RCN grabó el momento en el que salvaron una vida

El equipo periodístico de Noticias RCN presenció, en plena entrevista cuando un joven antioqueño intentó quitarse la vida en el puente de ‘La Variante’.

Se trató de una escena tristemente usual: una pareja que llegó al puente e inició un comportamiento bien conocido por Víctor y sus colaboradores.

“El hombre si se había aflojado el cinturón, se había quitado los zapatos, entiendo que es un patrón normal de los suicidas cuando se quieren lanzar y estaba llorando y manifestó fue que él no tenía plata y tenía problemas”.

¿Por quieren desalojar al enemigo de la muerte?

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), junto a la concesión App Gica, liderada por el ingeniero Ezequiel Romero, encargado de esta obra, solicitaron a la alcaldía de Ibagué, levantar la caseta donde tiene su tienda y desde donde vigila y perfilas a los suicidas.

La normativa indica que su negocio está muy cerca a la vía y en un terreno que representa peligro para la movilidad, por lo que tendría que desalojar en las próximas semanas.

Pero ¿qué será de la vida de estas y otras personas si Víctor Guerrero, el enemigo de la muerte, no está?

No somos un estorbo en 23 años de servicio a la comunidad porque le hemos dado vida a este sector, ha dejado de ser peligroso

Noticias RCN intentó conseguir respuesta de la concesión, pero hasta la emisión de este informe no se recibió una respuesta.

Además de la inminente situación de desalojo, este caso pone sobre la mesa un problema que crece con el pasar de los días en el país: la salud mental.

Una situación que no sería prioridad para para la App Gica, que respondió frente a posibles medidas para evitar los suicidios en la estructura, como por ejemplo la instalación de barreras metálicas:

(...) “No es posible acceder a la petición de instalar barreras metálicas u otros elementos en el referido puente, puesto que, entre otras cosas, este asunto se encuentra a instancias judiciales”.

Los factores que inducen a un suicidio

Las autoridades definen en tres los factores que desencadenan los suicidios:

El principal factor son los problemas familiares

El segundo factor muy importante son los problemas con la pareja o situaciones sentimentales, divorcios o situaciones que generen estrés en la dinámica familiar

El tercer factor desencadenante es el tema económico

Marta Liliana Ospina, secretaria de Salud de Ibagué, evaluó la situación de Víctor Guerrero y las posibilidades de desalojo que dejarían sin una segunda oportunidad a las mentes suicidas del puente ‘La Variante’.

“Me duele y me duele muchísimo y me pongo en la posición de esos familiares de sus familiares que están afrontando esa crisis esa pérdida de su familiar y no es fácil”.

Don Víctor no se puede ir de acá si él se va a se pierde el grupo de rescate, aseguró Miguel Ángel Villarraga, del equipo de voluntarios.

Todo indica que Víctor, el que tantas batallas le ha ganado a la muerte está a punto de perder la suya con las autoridades colombianas. Si es así, estas personas quedarán desamparados, al borde del vacío.