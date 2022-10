¡El colmo! Exdirector de infancia en Girón tiene demanda por inasistencia alimentaria

Angélica García es una de las tantas madres cabeza de familia que lucha por sacar a sus hijos adelante. Como le ocurre a cientos de mujeres en el país, libra a nivel jurídico una disputa con el papá de sus pequeños, su expareja sentimental, para que responda con el compromiso que adquirió de aportar económicamente a la manutención de los menores. La mujer asegura que le debe una gruesa suma de dinero de las cuotas de alimentación y también lo señala por dejarla endeudada con la casa donde vive con sus dos hijos.

"Es un llamado a la responsabilidad, a mí no me interesa perjudicarlo, no me interesa que él se quede sin trabajo", dijo García y afirmó que en muchas oportunidades buscó al hombre, identificado como Sigifredo Reyes, para llegar a un acuerdo, sin embargo, esto no fue posible.

A simple vista, esta es una historia de tantas que hacen parte de los procesos acumulados en las comisarías de familia, la Fiscalía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sin embargo, al descubrir la labor que desempeña el padre de los menores, la denuncia se torna muy particular.

Sigifredo Reyes es el mismo hombre que estuvo contratado hasta hace pocos días como director de Infancia y Adolescencia de Girón, Santander, contradictoriamente, el encargado de velar por la infancia de este municipio. "Es irónico que él está para prevalecer los derechos de los niños y está vulnerando los derechos de sus propios hijos", afirmó Angélica.

Los hijos de esta mujer no son los únicos a los que Sigifredo les ha incumplido. Noticias RCN conoció el caso de otra de sus hijas, que viajó a Estados Unidos, pero su padre tampoco le respondió.

Este noticiero buscó al director de infancia y adolescencia, quien según la Alcaldía, renunció por motivos personales. La respuesta del padre de los menores fue: "ella (Angélica) tiene todo el derecho de realizar lo que esté a su alcance, y yo a mi respectiva defensa".

La exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar familiar y defensora de la niñez, Cristina Plazas, cuestionó la contratación del funcionario. "Es inaudito que una persona que tenga un proceso de inasistencia alimentaria, que no responde por sus propios hijos, sea el encargado de dirigir infancia y adolescencia en la Alcaldía", aseveró.

