Discusión de la reforma a la salud continuará la otra semana en la Cámara de Representantes

Una de las reformas que mayor avance ha tenido, y que al mismo tiempo ha generado un gran debate en el Congreso de la República, es el articulado de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes.

Hasta el momento, la plenaria de la Cámara ha aprobado más de 70 artículos del texto, esto en medio de discusiones y diferencias entre los partidos de oposición y de Gobierno.

Se tenía previsto que la plenaria de la Cámara discutiera este miércoles 8 de noviembre el articulado, algunos congresistas alertaron de un posible vicio de trámite.

Aplazan discusión de la reforma a la salud

Por esa razón, y en medio de ese análisis, el presidente de la Cámara, Andrés Calle, suspendió la sesión y la reagendó para el próximo martes 14 noviembre.

"El Congreso no pierde el tiempo, lo importante es que aquí se escuchen las voces de todas las regiones, de todos los colombianos, hay diferentes posiciones que todas deben ser escuchadas. Consideramos que es pertinente, con más calma, continuar el debate de la próxima semana, este debate requiere toda la atención de este país", explicó Calle en declaraciones.

El presidente de la Cámara también aseguró que no ha existido ningún tipo de vicio de trámite en la discusión del proyecto.

"No existe ningún tipo de vicio de trámites, dimos lectura a la sentencia de la Corte Constitucional donde no existe ninguna formalidad para citar los proyecto de ley de la próxima sesión, hacer los anuncios pertinentes, no requiere ningún tipo de formalidad", afirmó Calle.

Discusión de la reforma a la salud va en un 70 %: presidente de la Cámara

Sobre si la reforma está en medio de un supuesto plan tortuga, el representante expresó que eso era mentira y que el proyecto ya ha avanzado en un 70 %.

"Hemos avanzado en más del 70 % de la reforma a la salud y lo hemos hecho de manera sincera, honesta, sin correr. El Gobierno ha estado presente, hemos avanzado en unos bloques que son con pocos artículos, por temáticas, para poder darle continuidad y las temáticas suficientes que se entienda que se está debatiendo", afirmó el representante.

Finalmente, Calle explicó que la discusión de los próximos días se concentrará en los artículos más complejos de la reforma a la salud.