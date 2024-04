“Redujimos el 65% de los hurtos”, Dumek Turbay, alcalde de Cartagena

En este recorrido por los 100 días de gestión de los principales alcaldes del país, ahora llegó el turno de Cartagena, la heroica que está siendo dirigida por Dumek Turbay, le contó a nuestro Director de Noticias , José Manuel Acevedo, cómo va una de la ciudades más turísticas del país.

La entrevista inició con todo. José Manuel le preguntó directo a Dumek Turbay por el edificio que construyeron junto al frente del Castillo de San Felipe (Edificio Acuarela), mismo que supo levantar polémica entre los habitantes de esta ciudad.

Dumek Turbay: Empiezo diciéndote que no era solo uno, eran cinco edificios. El sonido de los taladros me gusta mucho, porque es el sonido del desmote. No vamos a dejar sola a la ciudad frente a la lucha de esa declaración de patrimonio histórico de la ciudad. Para proteger a las víctimas. Fuimos hasta la constructora. Ellos saben que no están solos.

José Manuel Acevedo: Hace 100 días usted estaba comenzando esta labor. Usted nos habla de unas primeras decisiones que tomó allí, al lado del centro histórico. Le hablo del tema de la prostitución. ¿Cómo va ese tema?

DT: Tengo que decirte que vamos en franca recuperación del centro histórico. En reuniones constantes con policía, fiscalía, inclusive mirando hacia el mundo. La idea es que en el mes de mayo se reúnan las mejores policías del mundo que se encargan de desarticular bandas involucradas en tratas de personas y explotación sexual.

En semana santa vimos familias enteras interactuando con las diferentes actividades propuestas como el cine a la plaza, en donde vimos niños disfrutando. Mejoramos el alumbrado público del centro histórico. ¡Fue el renacer del centro histórico!

Ciudadanos de Cartagena le hicieron preguntas al alcalde Dumek Turbay

Andrés Rico, presidente de la junta de acción comunal del barrio Bocagrande, aprovechó el momento y le preguntó al Turbay.

AR: Alcalde, usted conoce la necesidad y los beneficios que tienen el proyecto de protección costera, pero hemos visto que en los últimos tiempos este proyecto a desacelerado por los problemas que tiene la Unidad nacional de Gestión del Riesgo, cuéntenos ¿qué gestión ha hecho su administración?

DT: Lo que planteamos fue, y se lo trasladé.. en lo personal es la única esperanza que tenemos, y lo que he visto es que el señor Carrillo llegó a ponerle ojo a esa “caja rota” en que se convirtió esa entidad. Me da la sensación que hay compromiso con este proyecto. Si ellos no la van a terminar, entréguenme la obra.

J.M.A: Hablemos de seguridad. ¿qué ha pasado con la seguridad en estos 100 días?

DT: Gran respaldo de la Policía Nacional. Igual con la Fuerza Naval del Caribe y la Armada. Hemos tenido dificultades con el apoyo del ministerio del Interior, no ha estado muy atento a una ciudad que es de todos los colombianos. Hemos conversado. Pero cuando él viene a la ciudad y no habla con el alcalde, es que algo pasa.

J.M.A: Dígame un logro en específico en el tema de seguridad, del que usted saque pecho.

DT: Reducción de un 65% de los hurtos en la ciudad. Acá compramos 250 motos, pusimos a funcionar los 3 comando élite que prometimos. Se adquirieron patrullas y equipos de computación. Drones de vigilancia.

La parte turística tiene 200 mil habitantes, pero hay otros 800 mil que merecen nuestra atención

Álvaro Schorbogth, líder cívico, le preguntó al alcalde Dumek: ¿Después de la inversión que hizo, con los recursos nuestros, de robustecer el parque automotor de la metropolitana, hoy la ciudadanía de Cartagena requiere que el plan Titán 24 permanezca 24/7 en los territorios, y queremos ver a nuestro coronel Peña en las calles de la ciudad. Queremos que tenga más tacto con la ciudadanía.

DT: La instrucción con el equipo es que todos estén en la calle. Nadie en las oficinas. Los policías tienen que estar en la calle. Que converse con el ciudadano. Consolidar un trabajo con la gente.

J.M.A: ¿Cómo va el proyecto del malecón?

DT: Tenemos los recursos, tenemos los diseños, y arrancamos contratación. Yo creería que el 15 de agosto estamos iniciando obra.

J.M.A: Lo vi enojado porque le querían meter constituyente al tema de los servicios públicos

DT: El recibo de energía se convirtió en una pesadilla. Yo pido más respeto. El presidente tomará sus decisiones, pero el tema de energía no lo puede meter en un tema político. Frente al problema de la energía, queremos que nos traten como nos tiene que tratar. Además no estamos de acuerdo con el tema constituyente.

J.M.A: ¿Qué es lo que más los trasnocha?

Cuando veo que los procesos van lentos. Cuando los procesos no van en el ritmo que es. Normalmente llevo 7 secretario a los que les estoy haciendo análisis de gestión del día anterior a las 3 de la mañana. Lo que más me desespera es que no vayan al ritmo que necesita la ciudadanía