Más del 60 % de los caleños no tiene una dieta saludable, ¿por qué?

Llevar una dieta saludable es importante para nuestra salud y organismo. Esta nos ayuda a prevenir enfermedades como la diabetes, cardiopatías, accidentes cardiovasculares y el cáncer.

Así como cuidamos nuestra salud física, es fundamental comenzar a adoptar hábitos que le apunten a alimentarnos de una mejor forma para estar así no solo bien por fuera, sino por dentro.

En Cali, ciudad colombiana del departamento del Valle del Cauca, la situación preocupa. Esto porque solo el 38,2 % de los hogares tienen la posibilidad de adoptar este tipo de dietas determinadas por las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (GABAS) catalogadas como un aporte para mejorar conocimientos y prácticas que faciliten a los ciudadanos saber elegir cuáles son los alimentos saludables que traerán beneficios al organismo.

Esta alerta fue lanzada por el Departamento de Alimentación y Nutrición de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, en el marco del evento ‘Herramientas para entender los retos del sistema alimentario en Colombia’, que fue organizado por el Departamento de Economía.

Cabe mencionar que el encuentro en el que participaron investigadores de esta universidad se desarrolló con la finalidad de conversar sobre el sistema de alimentación en el país. Asimismo, se trazó la intención de socializar resultados de algunos proyectos como: ‘Costo Mínimo’ y Asequibilidad a Dietas en Cali’.

Durante el evento se realizó el lanzamiento de PlaSa Colombia, una plataforma diseñada por diferentes universidades del país con el objetivo de analizar lo que curre con el sistema de abastecimiento de alimentos en cada rincón de Colombia.

Resultados de los proyectos

Hubo un total de 678.920 hogares caleños que fueron estudiados, de estos 30.904 no tienen acceso a una dieta en energía y 297.937 no tienen la posibilidad de acceder a una dieta en nutrientes. La investigación ‘Costo Mínimo y asequibilidad a dietas en Cali’ detalló además que para un hogar en esta ciudad que esté conformado por un padre y madre en el rango de edad entre los 31 y 50 años, así como una hija entre los 9 y 14, el dinero que se necesita para tener una dieta saludable está entre los $25.951

María del Pilar Zea, docente del Departamento de Alimentación y Nutrición de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, aclaró que una dieta saludable es aquella que cumple a cabalidad con las recomendaciones ofrecida de las GABAS en relación con la variedad y cantidad. La investigadora precisó que teniendo en cuenta la estimación del costo mínimo diario ajustado por 1.000 calorías, cubrir una dieta con mayor densidad de nutrientes, a partir de los alimentos localmente disponibles es más costoso para mujeres que para hombres, principalmente para niñas de 4 a 8 años, mujeres mayores de 51 años y mujeres gestantes menores de 18 años y de 31 a 50.

Más hallazgos del estudio

Según la investigación, los hogares en Cali que tienen menores ingresos deberán aumentar en un 138 % su gasto en alimentación, esto para cubrir los costos que requiere tener una dieta adecuada en nutrientes. Por otro lado, tendrían que aumentar un 232 % para obtener una dieta saludable.

Tasas de malnutrición en Cali

El investigador senior de Alliance Bioversity – Ciat, Mark Lundy, destacó que en la capital del Valle del Cauca hay unas tasas de malnutrición que son las que generan problemas de salud en los habitantes. “En Cali hay una crisis por dietas de mala calidad. La población caleña, en su gran mayoría, no alcanza a consumir dietas de buena calidad, este es un problema no solo en Colombia, sino a nivel global con impactos muy grandes como muertes prematuras y que deja por fuera a millones de personas que no pueden pagar y consumir una dieta saludable”, adujo.

Por otro lado, indicó que en la ciudad son muchos los problemas que hay. Entre estos, anemia, deficiencia de hierro y Vitamina A, sobrepeso y exceso de alimentación sobre todo en niños y jóvenes. “Hoy en día el 75 % de las consultas médicas son por enfermedades crónicas no transmisibles, no todas relacionadas con dietas, pero muchas sí. Entonces las cosas no van bien en términos de salud y nutrición”, dijo Mark Lundy.

Impacto ambiental

PlaSa Colombia reveló que en el 2018 la ciudad de Cali tuvo una participación del 8,8 % en la contribución de emisiones de gases causados por el transporte de alimentos. Frutas, verduras y carne de res son las que más han aportado huella de carbono. “Estamos trayendo alimentos de Manaure, La Guajira, Maicao, Cartagena, Vichada y Caquetá. En el grupo de granos y cereales encontramos un recorrido de hasta 300 kilómetros de distancia”, destacó.

Así pues, los investigadores apuntan en que es importante analizar cómo en Colombia se está produciendo alimentos. Explican que hay áreas específicas no muy lejanas con grandes monocultivos, en otros fondos de producción que no son sostenibles y que son las que generan que haya impactos sobre el medio ambiente y la calidad del agua.

