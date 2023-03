Director del Invima sale de su cargo en medio de cuestionamientos por medicamentos

En el marco de la controversia por la escasez de medicamentos en el país, se conoció que Francisco Rossi, quien se desempeñaba como director encargado del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), salió de la entidad.

Es de señalar que días antes de este hecho, desde el Invima reconocieron que efectivamente hay desabastecimiento de algunos medicamentos. “En esto se ha generado mucha discusión y sobre todo se ha llevado a una polarización política que no está ayudando a nada y que no va a ayudar a nadie”, dijo en su momento Rossi.

Además, el director (e) del Invima reconoció que hay medicamentos que no se pueden conseguir en algunas ciudades del país.

“Hay unos medicamentos que en este momento se encuentran en Armenia, pero sí en Bogotá, o se consiguen en La Guajira, y hay otros que no me dan en Medellín y en ninguna otra ciudad. Hay medicamentos que no se consiguen porque ya no son rentables y nadie los está trayendo”, explicó.

Sin embargo, confirmó que se adelantan las investigaciones pertinentes para determinar si hay o no infracciones o irregularidades a las que se deba hacer seguimiento y que hayan originado el desabastecimiento.