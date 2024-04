El relato de Martín Mestre y su lucha de 30 años por justicia por el crimen de su hija

Martín Mestre, el hombre que por 30 años buscó por su propia cuenta al asesino de su hija Nancy, dice que como todo un detective logró ubicar a Jaime Saade en Brasil. Luchó para que lo capturaran y lo extraditaran. El responsable de su hija de 18 años ya está en una cárcel de Barranquilla.

“Un feminicidio no prescribe”, fue una promesa hecha frente a la tumba de su hija Nancy la que llevó a Martín Mestre a entregar la mitad de su vida en una búsqueda incansable de Justicia.

“Lo que he hecho no quiero que sea interpretado como una venganza, es algo mucho más profundo. Era mi deber de ver como padre lo que me llevó a perseguir al responsable del crimen para buscar justicia”, dijo Martín.

Una búsqueda de 30 años por justicia

Luego de asesinar a Nancy Mestre su verdugo Jaime Saade escapó sin dejar rastro. Martín, con su corazón de padre destrozado, se convirtió en detective, abogado y hasta periodista.

“Y nunca se nos cruzó por la mete ni nuestro corazón una venganza y hacerles daño a ellos, sino traerlo para que pagara su condena en Barranquilla”, dijo Mestre.

Tras 26 años de la muerte de Nancy, en abril de 2023 la familia Mestre recibió la noticia que tanto esperaron. Jaime Saade había sido capturado en Brasil. Casi un año después fue extraditado a Colombia donde fue puesto a disposición de las autoridades competentes. Está condenado a 24 años de prisión.

“No desfallecer, no conformarnos con que la autoridad haga el trabajo por nosotros, sino nosotros tenemos que colaborarle a la autoridad como en cualquier parte”

Martín habla pausado y promete que todos los detalles de la muerte de su amada hija Nancy los dará a conocer en un libro que escribe junto a su familia.