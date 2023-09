Quiero dar un parte de tranquilidad, el servicio sigue y seguirá: Marcelo Cataldo, presidente de Tigo

Tigo ha estado en el centro de la opinión pública por sus recientes problemas financieros. En estos momentos su futuro depende de Millicom y de Empresas Públicas de Medellín. El pasado 12 de septiembre, EPM, se negó a entregar los más de 300.000 millones de pesos de capitalización que requería la compañía de telecomunicaciones.

Noticias RCN conversó sobre la situación actual de la empresa con su presidente, Marcelo Cataldo, quien brindó un parte de tranquilidad respecto a la prestación del servicio a los usuarios, y aseguró que aunque es un momento difícil, Tigo seguirá en pie.

¿Cuál es la situación financiera de Tigo en este momento?

Somos una empresa grande que en estos momentos pasa por una situación económica compleja, pero eso no significa que la compañía vaya a desaparecer. Hay una discusión entre los socios sobre una capitalización que nosotros como administración hemos requerido y creemos que eso va a seguir siendo así. Lastimosamente, esto ha sido un poco mediatizado, politizado, pero bueno, desde la administración y de los colaboradores, el servicio sigue y seguirá siendo prestado.

¿Cuál es esa solución real que puede sacar a flote a Tigo?

Mis socios siguen discutiendo, no me corresponde conversar con ellos, pero yo pienso que la capitalización ciertamente es la opción que todos queremos y confío en que ellos llegarán a un acuerdo para que eso ocurra.

¿Hay riesgo de que se deje de prestar el servicio de telefonía celular?

Quiero darle un parte de tranquilidad. Los servicios se están dando con el mismo nivel de calidad, con la misma eficiencia y eso lo hacemos los casi 25.000 colaboradores directos e indirectos de Tigo. El servicio sigue y seguirá.

¿Hay un riesgo en Tigo o definitivamente si se va a poder salvar?

No, no conozco mucho la industria de la aviación y cómo termina o no termina una empresa. Le digo que nosotros aquí seguimos trabajando, pero detrás de mí, hay 25.000 colaboradores que todos los días actúan para conectar a cada vez más personas. Seguimos creciendo en el mercado.

El mes de octubre tendríamos que encontrar una solución.