Colombia sin biopolímeros, la ley abanderada por Elizabeth Loaiza para combatir el uso de la sustancia en el país

Colombia dio este 22 de agosto un paso importante en pro de la salud de las mujeres, con la firma del presidente Gustavo Petro con la que se sancionó la ley 2316 de 2023, que regula el "uso, comercialización y aplicación" de sustancias para el moldeamiento del cuerpo, más conocidas como biopolímeros.

Por medio de esta ley se sancionará a quienes hagan uso de la sustancia, pero además, se establecerá una regulación para que quienes tengan biopolímeros en sus cuerpos y deban recibir tratamiento puedan acudir a las EPS, procedimientos que hasta el día de hoy se realizan de forma particular y generalmente son procesos costosos.

Cabe resaltar que, si bien esta sustancia ha dejado miles de víctimas en Colombia, el 95% de las personas que han recibido la peligrosa sustancia en sus cuerpos son mujeres.

El proyecto que inició como una iniciativa local para la ciudad de Bogotá se convirtió en ley este martes con el objetivo de atender una situación de salud que ha crecido exponencialmente en el país, pero que se había mantenido en discreción debido al tabú que generan incluso todavía los procedimientos estéticos.

“Es un problema de salud pública. Un común denominador de las víctimas es que no cuentan su situación debido a que se sienten culpables y no tienen el conocimiento de a dónde acudir”, le dijo a Noticiasrcn.com Elizabeth Loaiza, modelo y abanderada de la ley.

Elizabeth, modelo y empresaria que también fue víctima de la falsa promesa de una sustancia modelante que resultó siendo biopolímeros, es la líder detrás de este proyecto. Una mujer que en carne propia atravesó la compleja situación de tener que extraer esta sustancia de su cuerpo por medio de tres cirugías y las secuelas que conllevan este tipo de procedimientos quirúrgicos.

En su testimonio Loaiza expuso el largo camino que vivió no solo en su recuperación, sino liderando este proyecto que empezó con la fundación Ni una más con Biopolimeros y ahora será la base para que cientos de personas sean atendidas de forma gratuita y se salven vidas.

Otro factor denominador que descubrí al acercarme al montón de víctimas es que muchas de ellas no cuentan con el dinero para acudir a un médico particular para poder tener un tratamiento. Antes tomaban los biopolímeros como un tema estético y las víctimas no podían acceder a exámenes, resonancias o cirugías necesarias para el diagnostico y retiro en sus EPS

La modelo explica que un tratamiento puede costar más de 35 millones de pesos con un profesional de la salud que se dedique a atender estos casos, pero además, debido a la alta demanda de los pacientes estos doctores no tienen agenda inmediata disponible, lo que pone en riesgo la vida de muchas personas, pues según víctima tener la sustancia es “una bomba de tiempo”, que puede hacer que se desarrollen enfermedades alternas debido a la migración de la sustancia a otras partes del cuerpo.

En contexto: Presidente Gustavo Petro sancionó la ley que prohíbe el uso de biopolímeros

Una luz para las víctimas de biopolímeros en Colombia

A pesar de ser una víctima más, Loaiza califica su experiencia como un privilegio al poder acceder a un tratamiento antes de tener síntomas en su cuerpo, debido a la detección temprana de dicho componente en su interior, sin embargo, esto no evitó que debiera enfrentarse en más de una ocasión al quirófano durante los últimos cuatro años de su vida. Razón que la motivó a abanderarse de una causa según dice, no por ella, sino por las demás mujeres que no contaban con su suerte.

Después de mi última cirugía me dije: no me voy a preguntar por que me pasó esto, sino para qué me pasó

Exponer su historia en redes sociales fue la forma de alzar su voz ante un sistema de salud que apuntaba la mirada hacia otro lugar ante los masivos casos que se conocían diariamente. Además, la gestión desde su fundación y la perseverancia de los ponentes Carlos Motoa y Norma Hurtado, quienes creyeron en el proyecto tiene sus frutos finalmente.

Lo hice pensando en todas las personas que no tienen recursos para retirarse ese veneno del cuerpo

La modelo no oculta su alegría por esta ley y el agradecimiento a quienes con su gestión impulsaron la iniciativa que hoy es ley.

Sanciones y penas de la Ley Colombia sin biopolímeros

De acuerdo con el senador Carlos Fernando Motoa, promotor del proyecto ante el Congreso de la República, esta ley impondrá penas de cárcel entre 2 y 10 años a quien "inyecte o infiltre en el cuerpo de otra persona sustancias modelantes no permitidas", además, un punto clave del proyecto es que en caso de que quien aplique los biopolímeros sea un profesional de la salud, ya sea un médico o cirujano las penas que enfrentaría serian mas altas: entre 8 y 15 años, adicionalmente multas de 200 a 300 SMMLV, es decir, entre $228 y hasta $342 millones de pesos con el salario vigente.

#SinBiopolímerosSinVíctimas || Como miembro del @SenadoGovCo y ponente único del trámite y aprobación del texto que prohíbe el uso de sustancias modelantes no autorizadas en el país, me complace anunciar que acaba de ser sancionada la Ley 2316 de 2023.



Se trata de una Ley que… pic.twitter.com/487JOyD0ip — Carlos Fernando Motoa (@senadormotoa) August 22, 2023

“Con esta ley se puede acudir a las autoridades para denunciar a quienes han hecho uso de la sustancia y siguen haciéndolo, para que sean sancionados y se cierren estos establecimientos”, afirmó la abanderada.

Ahora, se espera que desde el Ministerio de Salud se establezca la regulación necesaria para la atención médica y psicológica de los pacientes que necesiten tratamiento.