"Tenemos alertados 41 de los 42 municipios del Cauca": Defensor del pueblo tras ola de violencia

La ola de violencia en Colombia mantiene preocupados a todas las autoridades, sobre todo a las del departamento del Cauca, pues durante los últimos días se han presentado varias masacres que han dejado 14 muertos en menos de tres días, dejando seriamente afecta a los habitantes de los diferentes municipios.

Tras darse a conocer la difícil situación de seguridad que está viviendo en este sector del país, Noticias RCN habló con Daniel Molano, defensor regional del pueblo de Cauca, sobre la ola de violencia que se han presentado en los últimos meses en este departamento.

¿Qué es lo que está pasando en el Cauca? ¿Por qué tanta violencia?

Nosotros hemos advertido desde el 2017 estas situaciones que se han presentado. Desafortunadamente, las alertas se están convirtiendo en una hoja de papel muerto, hemos realizado muchas advertencias que no han tenido el seguimiento necesario por parte de la institucionalidad. (…) De todas las alertas que hemos enviado se han hecho realidad más del 85%.

¿Se han presentado desplazamientos de las comunidades afectadas?

Hasta el momento no se ha presentado este tipo de acontecimiento y esperemos que esto no vaya a suceder. Nosotros hemos mandado a nuestros funcionarios para que apoyen a las comunidades y no se presente estos desplazamientos. Sin embargo, la gente vive en la zozobra por la situación que se está presentado.

¿Se está cumpliendo el cese al fuego bilateral que existe?

Todavía no se puede decir quienes fueron los autores de estas masacres, pues todavía son materia de investigación. Sin embargo, todos sabes que en el departamento del Cauca hay una disputa territorial por parte de algunos grupos armados ilegales, motivo por el cual, en esa pelea o disputa, se ve inmiscuida la población civil.

Nosotros hemos insistió en varias oportunidades para que estos autores criminales no involucren a la población civil.

¿Cuál fue la última alerta que ustedes enviaron?

Ahorita salió la 019 del 2023 que es para líderes de los derechos humanos. Es una alerta nacional, pero en el departamento del Cauca de 42 municipio tenemos alertados 41.

