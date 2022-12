“Errores garrafales”: Jorge E. Robledo sobre las políticas y reformas del Gobierno Petro

El exsenador y fundador del partido Dignidad, Jorge Enrique Robledo, se ha convertido en uno de los grandes críticos del gobierno de Gustavo Petro, desde que se unió a la Coalición de la Esperanza y mostró sus inconformidades durante la campaña a la Presidencia.

Ahora, tras cuatro meses de la llegada del nuevo gobierno, Robledo continúa usando sus redes sociales como plataforma para criticar las decisiones y anuncios del gabinete y del mismo presidente. Tal ha sido el caso con el tema de las pensiones, las reformas y la polémica designación de la directora del ICBF, Concepción Baracaldo.

Esta vez, en entrevista con el diario El tiempo, Robledo habló sobre su percepción frente a los primeros meses de Gobierno y manifestó que “es obvio que (el presidente) está pagando el precio de haber hecho acuerdos con Juan Manuel Santos, Ernesto Samper, César Gaviria, el Partido Liberal, La U y el Conservador”, refiriéndose a lo que calificó como “mermelada”.

Además, el excongresista indicó que se siente tranquilo de haberse apartado de las alianzas del hoy mandatario, pues afirmó que no se ha dado ningún “cambio”, aludiendo al lema principal de la campaña presidencial.

Robledo también criticó con vehemencia las decisiones de Petro frente a la compra de los aviones para renovar la flota de la Fuerza Aérea Colombiana, asegurando que es un error promover la compra de estos, después de que el mismo presidente se opuso con fuerza a la misma idea durante el Gobierno Duque.

Entretanto, sobre los temas coyunturales y las reformas promovidas por el presidente, Jorge Enrique Robledo recalcó que hay “errores garrafales” en las diferentes propuestas, los cuales podrían afectar a la ciudadanía y a los empresarios del país.

Sobre la reforma política, insistió en que es un “tema secundario” pensar en reducir el número de veces que puede ser elegido un congresista, pues recordó que él mismo fue elegido durante 10 años consecutivos como mejor senador del país, durante los 20 años que sirvió como parlamentario.

Asimismo, el excongresista se refirió al término usado por el presidente del Senado, Roy Barreras, quien habló anteriormente sobre un supuesto ‘robledofajardismo’, y aseguró que de él se “puede esperar cualquier exabrupto” y que no es un error coincidir con las ideas de centro.

Acerca del nombramiento de Concepción Baracaldo como directora del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, Robledo dijo que le parecía un “espectáculo bochornoso” el hecho de que Petro permitiera que su esposa se pusiera en frente de una designación tan importante para el país.

Frente a las recientes declaraciones del presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, el excongresista declaró que estas son apenas un reflejo de las políticas del presidente, aún con sus imprecisiones, y que, sin importar las rectificaciones, las ideas son claras con respecto a los dineros de los colombianos.

Petro tiene el cuidado de no renunciar a sus dichosos trenes. En conclusión, Dussán no falsifica el pensamiento de Petro, lo interpreta y la supuesta rectificación que hace el Presidente no lo rectifica realmente, así haya imprecisiones en el lenguaje.