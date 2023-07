David Manzur: “El arte que no asombra no es arte”

Varios son los artistas que han marcado historia del mundo y la de Colombia. Algunos muy recordados como Alejandro Obregón, Enrique Grau y Édgar Negret, quienes desafortunadamente fallecieron hace un tiempo. Sin embargo, aún sigue vivo un reconocido pintor colombiano, se trata de David Manzur, nacido en el municipio de Neira y quien aún a sus 93 años, sigue narrando historias a través de su arte. Incluso, eligió el Museo de Arte Moderno de Bogotá para lanzar un libro que data toda su experiencia.

En diálogo con Noticias RCN, Manzur habló sobre lo que significa para él llevar 70 años de trayectoria artística.

“Tanto tiempo de trayectoria, 70 años, no es nada. Es un flash y, además, como cosa curiosa, tengo 94 años y hoy empiezo. Fíjate que ayer pedí el pasaporte y me lo dieron por 10 años (…) tengo algunos defectos de movilidad por el oído, pero puedo trazar una línea horizontal y una vertical absolutamente recta. Todo está en la mente y hoy en día, yo trabajo personalmente hasta en la última cosa del trabajo, de la obra”.

Adicionalmente, Manzur confesó con cuál de todas sus obras se identifica más.

“La verdad eso es una sucesión de cosas porque en el fondo son la parte temática, que, en el arte, es secundaria y, la parte conceptual, une todo. Hay una diferencia cuando yo tengo una experiencia de siete años con Naum Gabo que fue el último constructivista ruso (…) en esa época tuve un trabajo absolutamente cerebral y geométrico. Por ser así, tenía que ser absolutamente rígido y eso sigue estando en el fondo de los cuadros”, agregó.

Noticias RCN: ¿Qué le queda de Neira, Caldas?

D.M: Yo nací en Neira y lo recuerdo mucho. Tan es así que en muchos de mis cuadros figura una Neira fantástica. Una Neira idealizada o una fantasma, una cosa que para mí es muy valiosa, ese arte, crear una realidad de un misterio (…) las damas que yo pinto son fantasmas. Pueden ser recuerdos de una amiga, pero que con el tiempo hay que destruirla porque la belleza real nunca la puede pintar uno igual a como es.

Noticias RCN: ¿Qué siente cuando tiene un lienzo blanco en frente?

D.M: En el lienzo comienza la obra, entonces uno se cuestiona porque cualquier intervención mía altera o mejora y ese pensamiento no es agradable. Lo que sí debo confesar es que lo que pienso es siempre mejor que lo que hago, además siempre estoy pensando en corregir lo que hago en lo que viene. Así que, si me preguntan, mi mejor obra es la que no he hecho.

Noticias RCN: ¿Alguna vez ha pensado en dejar los pinceles?

D.M: No, eso no. He tenido bajones, peleas conmigo mismo y ahora lucha con una generación que no es la mía porque desde que apareció Felipe Achury porque tengo que ganarle a él en lo que piensa.

Felipe Achury y su relación artística con David Manzur

Durante la entrevista, Manzur también habló sobre Felipe Achury a quien se refirió como un “milagro raro”. Esto argumentado a la diferencia de edad que se llevan.

“Yo le llevo 60 años, pero Felipe es el futuro para el cual yo trabajo. Él aporta mucho, ideas, diálogo y siempre que estoy pintando está informándome de cosas y hace un trabajo que agradezco es lavar pinceles. Ojalá todas las personas de mi edad encontraran a un Felipe”, añadió.

Finalmente, el artista se refirió a la actual situación política del país y confesó que, aunque no votó el Gobierno Petro, apoya todas las decisiones que se tomen.

“Quisiera que me recordaran como un hombre alegre. Yo soy de avanzar. El arte es una larga paciencia, el arte que no asombra no es arte, entonces yo me atengo a la larga paciencia y de pronto, a través de los horrores y las roturas, asombrar a la gente”, señaló.

