Paloma Valencia: “Yo hubiera renunciado si fuera José Félix Lafaurie”

Toda una tormenta política es la que enfrenta el país luego de que se conociera que el grupo criminal del ELN estaría organizando todo un plan para atentar contra la vida del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. Pero no solo eso, información preliminar también reveló que el grupo guerrillero tendría serias intenciones de atacar a la congresista María Fernanda Cabal y al general en retiro del Ejército, Eduardo Zapateiro.

Luego de que saliera a la luz esta información, representantes del ELN, a través de un comunicado, negaron las acusaciones.

“El Comando Central del Ejército de Liberación Nacional desmiente la noticia que dice haberse orientado atentar contra la vida del fiscal general Francisco Barbosa, María Fernanda Cabal y al General (R) Zapateiro en el transcurso del Cese el Fuego en curso. Dicha noticia es parte de la estrategia mediática que tiene como propósito crear confusión en la opinión nacional e internacional para restarle credibilidad y generar dudas sobre el ELN, referidas al cumplimiento del Cese el Fuego Bilateral, Nacional y Temporal acordado con el Gobierno Nacional”.

Todo este escenario de confusión se presenta justo cuando se están adelantando los diálogos de paz entre el Gobierno Petro y este grupo armado. Incluso semanas atrás inició el cese al fuego bilateral entre ambas partes.

Algo que seriamente cuestiona la senadora Paloma Valencia, quien, en entrevista con José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, aseguró que los diálogos deben suspenderse de manera inmediata.

“Yo creo que uno tiene que creerles a sus instituciones, a su Fiscalía, a su inteligencia y no le puede creer más a los terroristas. Uno no entiende en qué país un Gobierno le va a creer más al terrorismo. Lo segundo, usted no puede seguir en unas negociaciones con un grupo que está reuniendo en Venezuela para planear asesinar a su fiscal general. A mí me parece que esos diálogos se tienen que suspender de manera inmediata, hasta tanto no haya claridad sobre estos temas y hay que investigar una cosita más, la participación del Gobierno de Nicolás Maduro y de Venezuela porque no pueden ser garantes”, señaló Valencia.

“Yo hubiera renunciado si fuera José Félix Lafaurie”: Paloma Valencia

Por otro lado, la congresista también se refirió al papel que cumple José Félix Lafaurie en las mesas de negociación, esto teniendo en cuenta las versiones que señalan que podrían atentar contra la vida de su esposa, María Fernanda Cabal.

“Yo hubiera renunciado si fuera José Félix Lafaurie y él tendrá sus razones, pero yo le digo que yo no puedo entender quién puede estar sentado en una mesa cuando están atentando o planeando un atentado contra la senadora. Ella me contó eso a mí hace un par de días, yo le dije María Fernanda qué miedo y es que la idea era con francotiradores, le dije que tenía que cuidarse mucho y después de eso vino el asesinato de Villavicencio. Entonces los magnicidios sí ocurren y los colombianos no podemos volvernos a acostumbrar a que la violencia nos arrebate los líderes, nos destruya las instituciones”.

Entretanto, Valencia también confesó que le generó mucha inseguridad que el Comisionado de Paz manifestara que le cree más al ELN que al fiscal general, esto argumentado a que “hay que tratar de defender en este Gobierno que no acaben con institucionalidad, por eso yo digo que no sean más de cuatro años de Petro y sus ideas, pero que tampoco sean menos, porque yo creo que aquí hay que resguardar a las instituciones republicanas, las instituciones que tanto trabajo nos ha tocado hacer a los colombianos y que han resistido todos los embates”.

Siguiendo en esta línea, para Paloma, que el pueblo colombiano pida la renuncia de Gustavo Petro como presidente, sería un error.

“Yo sí considero que eso sería un error. Los países que tumban presidentes se van no por un presidente, se van con cinco o siete, mire el caso de Ecuador ni el caso del Perú, mire las situaciones que han vivido esos países donde realmente se destruye la institucionalidad”, añadió.

Aunque sí manifestó que, a su criterio, el primer año de la administración de Petro ha sido de mucha improvisación, falta de capacidad técnica y mucho discurso, “vienen con unas ideas como sacadas de un sombrero de magia. Han ido destruyendo el sector de hidrocarburos, han ido destruyendo el sector de construcción, el sector turístico, están golpeando las concesiones de Colombia con el tema de los peajes, los servicios públicos que están supremamente caros. Hay un sentimiento de incertidumbre”.

