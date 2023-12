Es un alivio inmenso, me siento feliz: papá de Michell tras captura de presunto asesino

Este lunes 11 de diciembre cayó el presunto asesino de Michell González, la niña de 15 años, encontrada desmembrada en un taller de Cali. El hombre, identificado como Harold Andrés Echeverry, fue capturado por la Policía en Villavicencio.

Tras la noticia, Genaro González, padre de Michell dijo que era un alivio a detención del presunto abusador y homicida porque el caso no quedará impune. “No saben el peso que me quitaron de del corazón, un alivio. Esto no me va a devolver a mi hija, pero es algo que anhelamos desde el corazón. Hoy en la mañana lo dije en las redes sociales, en los noticieros que yo tenía la fe primeramente Dios y después la inteligencia policial que tenemos en nuestro país, nunca dudé de ella y pues están los resultados”, señaló.

Agregó que se enteró de la noticia cuando regresaba del sepelio de su hija y aunque la dejó en un cementerio, él y su familia sienten felicidad por la detención y espera que la justicia no le dé ningún beneficio.

“(…) ella también estaba contenta ahí arriba porque sabe que atraparon al asesino, a ese animal. Va a pagar, yo sé que todo el peso la ley le va a caer y espero que todo sea minuciosamente de la autoridad para que no tenga ninguna salida, no tenga ningún beneficio y la verdad todos estamos felices, es un momento glorioso a pesar de que pues no tengo a mi hija a mi lado, pero sé que va a haber justicia por ella”.

Capturan Harold Echeverry, presunto asesino de Michell González

El principal sospechoso del asesinato de la joven de 15 años Michell González en Cali fue capturado por la Policía en el sur de la ciudad de Villavicencio. El hombre se movilizaba en una motocicleta y usaba tapabocas para intentar ocultar su identidad, según indicaron las autoridades. Echeverry fue trasladado a una URI para dejarlo a disposición de las autoridades competentes.

Por información de su paradero, se habían ofrecido hasta 100 millones de pesos de recompensa.

El sospechoso, oriundo de Tolima, habría llegado hace un año a Cali tras salir de la cárcel por acceso carnal abusivo con menor de 14 años. También tiene denuncias en su contra por presunto abuso.

El secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Dranguet, a través de la red social X confirmó la captura. Dijo que espera que el presunto asesino reciba una condena ejemplar.

"En medio de tanta zozobra estas son noticias positivas, gracias a la acción incansable de la Policía este criminal ha sido encontrado en Villavicencio. Esperamos que pronto se legalice su captura y reciba una condena ejemplar por estos hechos atroces que acabaron con la vida de Michelle. Todo nuestro apoyo a

la Policía y Fiscalía para hacer justicia",escribió.