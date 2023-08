"Había acoso laboral, y hasta sexual": familia de la policía Marcela Granados sobre la muerte de su hija

La muerte de la policía Marcela Granados continúa estando rodeada de misterios. Las personas presentes al momento de su fallecimiento afirman que fue un suicidio, pero su familia no cree en esta teoría. Todos siguen con muchas preguntas, y sus familiares llevan ocho meses sin tener claridad de lo ocurrido.

"Si tú te vas a suicidar, tú no dejas comida preparada ni ropa lista sobre la cama para cambiarte, ¿sí me entiendes?", cuestiona su madre.

La familia de Marcela tiene como personas sospechosas a quienes estaban con ella en el momento en que un disparo le quitó la vida.

“Nosotros fuimos a la oficina donde mi hija se suicidó supuestamente, el espacio es pequeño, y yo miraba y decía: si estaban todos ahí, por qué no se dieron cuenta”, dijo la madre.

Por su parte, la hermana de Marcela dijo que "había un muchacho en frente de ella y vio que ella tenía el arma ¿Y por qué no actuó en ese momento? O sea, que me expliquen a mí … si los otros compañeros se dieron cuenta de que ella se iba a disparar por qué no hicieron nada”.

¿Su romance habría tenido algo que ver?

De otra parte, la hermana y la madre de Marcela no descartan que la muerte haya estado relacionada con la relación amorosa que tenía. Ella tenía un novio en la Sijín, al que estaban prontas a conocer, y no descartan una decepción amorosa.

“O sea, yo creo, vale más el amor por sí mismo y por salir adelante en su vida que el amor que usted le tiene a otra persona y que la decepcione. Entonces yo creo que no podemos decir que a ella la decepcionó tanto que llegó a tomar esa decisión por eso. No, es llegar a un extremo”, dice la hermana.

Debido al carácter que Marcela tenía, y los planes que tenía para su futuro, la familia descarta que hubiera sido un suicidio.

¿Hubo acoso laboral?

“A mí se me hace que a ella la tenían en acoso tanto laboral, como psicológico y de pronto hasta sexual, no sé, llego a pensar, porque mi hija sí había cambiado su semblante”, señaló la madre.

La familia de Marcela se enfoca en la hipótesis del acoso y maltrato, creyendo que ella estaba lidiando con situaciones muy difíciles en su entorno de trabajo.

“Sí, no es por nada, pero presentaba acoso. Lo digo porque tengo las pruebas, los folios que ella tenía acoso, a ella la acosaba un intendente", dijo la hermana.

Añadió que “ella sí dio a saber a un mayor que la estaban acosando laboralmente, y también supe que la estaba acosando una persona personalmente, ella tenía un compañero que no podía ella estar después de cierto tiempo sola porque empezaba ya encima de ella a presionarla y obviamente uno de mujer se incomoda”.

Sumado a esto, también había algunas quejas contra Marcela. Su hermana lo resaltó, diciendo que había documentos que indicaban que ella no sabía trabajar en equipo, que se quejaba y contestaba fuerte.

"Hablando con las personas que salen nombradas en esos folios me dicen que no, que era que el tipo estaba con un fastidio mortal con mi hermana. A mí me contaron que por ejemplo, a mi hermana la querían sacar del grupo donde estaba trabajando, o sea, la querían sacar no solo del grupo donde estaba trabajando sino de la Sijín, y no sé por qué”, remarcó la hermana.