El reconocimiento a Esperanza Rico por toda una vida al trabajo periodístico en RCN

Los premios Gacetas de Colombia que reconocen la labor periodística, le hicieron entrega a Esperanza Rico de la medalla Luis Carlos Galán por la vida y obra en la radio colombiana. Después de haber desarrollado una vida profesional de décadas y aportes periodísticos, la directora del servicio informativo de RCN RADIO, anunció recientemente su retiro a esta labor. Según ella, le dedicó completa entrega y cariño, siempre agradeciéndole a las audiencias que se mantuvieron atentas a opinar y también criticar sus contenidos.

"Es como si viera la película de mi existencia", escribió la periodista en una columna publicada en el diario EL TIEMPO, en la que hizo un sentido recuento de su vida. El paso de los años y también las añoranzas de aquello que "no se pudo hacer" son factores que son mencionados por ella. Aunque deja claro que "orgullosamente no me arrepiento del pasado".

"(...) Hoy, cuando ya no me queda mucho camino por recorrer, veo que la vida se me está acabando, que ya no es posible pensar en nuevos proyectos. Llegó la hora de dejar este oficio, no sin antes agradecer a todos los que me permitieron ejercerlo, y a quienes fueron mis generosos lectores", dijo en la columna.

A ella @EsperanzaRicoL mi amiga, madrina de matrimonio, toda mi admiración y cariño por ese merecido premio a la vida y obra de una periodista, la conocí como estudiante y hoy la admiro más que ayer, gracias Esperancita por haber entregado tanto al periodismo y a tus amigos ❤️❤️ pic.twitter.com/d4q6GMZxRd — Manuel Salazar (@manolitosalazar) November 22, 2022

El periodista colombiano José Gámez López fue el creador de los 'Gacetas de Colombia', y en su voz, estos reconocen los méritos propios. También el gran trabajo social que desempeñan los comunicadores, periodistas y funcionarios del sector público y privado, quienes en el desarrollo de sus labores han contribuido de manera significativa a la construcción social en el país.

Panchita —como es conocida por sus allegados, amigos y colegas— no fue la única en recibir un reconocimiento en la ceremonia de premiación. Juan Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, Juan Manuel Ruiz, Rossy Lemos y Liche Durán, fueron otros de los galardonados.