ExFarc aseguró estar arrepentida de haber hecho parte del grupo durante más de 20 años

Hace algunos días, Elda Neyis Mosquera, quien se hacía llamar como alias Karina, contó en La FM sobre su etapa en las extintas Farc. Inclusive, plasmó su experiencia en el libro ‘Volver a ser Elda’.

La exintegrante del grupo armado pasó por los micrófonos de Aquí y Ahora. Mosquera contó que hizo parte de las Farc desde los 16 años. Lo que la motivó para tomar esta decisión fue su familia, concretamente la corriente política que tenía.

La expectativa se fue perdiendo con los años: “Me arrepiento”

Durante algún tiempo, ‘Karina’ pensó que hacer parte del grupo le iba a permitir darle una mejor vida a sus allegados. No obstante, con el paso de los años se dio cuenta de que no era así, sino que la realidad era muy distinta.

He manifestado que me arrepiento de haber pasado 24 años. Cuando ingresé, (las Farc) eran una, pero al pasar de los años, fueron cambiando muchas cosas, incluso la mentalidad. Digo que fue una causa en la cual lo único que se hizo fue causarle daño a la sociedad y eso es algo doloroso.

Con respecto a lo vivido en las Farc, Mosquera narró que había un ambiente de sobrevivencia constante: “Hablaban mucho de la toma del poder, pero realmente los combatientes y los mandos medios no pensábamos mucho en eso. Siempre teníamos en mente que íbamos a morir”.

¿Qué rol tuvo ‘Karina’ en las Farc?

“Vine a entender un poco más realmente el tema de la confrontación después de 20 años (…) Estando uno allá, se creía que eso se debía de hacer, pensaba que estaba bien. Para mí era muy duro ir a rogarle o presionarle para que nos dieran un peso”, declaró.

‘Karina’ fue la comandante del Frente 47 entre 2000 y 2004. Esta estructura estuvo presente principalmente en Argelia y el oriente de Antioquia. Fue responsable de desaparición forzada, secuestros y tomar armadas, entre otros crímenes.