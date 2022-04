La fuerte respuesta de expareja de Gilberto Rodríguez Orejuela a Ernesto Samper

El expresidente Ernesto Samper es centro de la polémica por un trino que puso en sus redes sociales, exigiéndole a Federico Gutiérrez explicar sus supuestos nexos con la ‘Oficina de Envigado’.

“El país espera explicaciones urgentes de Federico Gutiérrez sobre sus vínculos con la Oficina de Envigado a través del sr. Villegas, son definitivas para evaluar sus niveles de competencia ética y lo que podría esperarse de su manejo de las organizaciones criminales”, escribió el exmandatario.

Reacción de expareja de Rodríguez Orejuela

Las reacciones a las acusaciones de Samper no tardaron en llegar, pues, además Luis Felipe Henao, otra de las personas que le salió al paso al expresidente fue Aura Rocío Restrepo, excompañera de Gilberto Rodríguez Orejuela, jefe del cartel de Cali, quien en el programa La Noche, de NTN 24, aseguró que el político no tiene créditos para pedir argumentos por su pasado manchado con presuntas relaciones con narcotraficantes.

“Es desesperante ver el cinismo de este hombre (Samper), para mí es el expresidente más descarado que ha habido, y no es el primer trino que le contesto, no me imaginé que fuera a pasar todo esto”, dijo.

Y añadió: “En varias ocasiones he respondido sus trinos porque uno no puede ser tan descarado… En un momento le entregaron cinco cajas envueltas en papel de regalo con un millón de dólares cada una a Santiago Medina… Los compromisos de Samper estaban basados en la no extradición y en hacer un acuerdo con las mafias”.