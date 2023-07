De papá a asesino serial: el feminicidio que terminó en una brutal venganza

Rigoberto Toro era un mototaxista que fue atacado de manera violenta en zona rural de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, el 4 de abril de 2022. La misma profesión tenía Adiela García, quien fue asesinada el 4 de mayo del mismo año en esa región, pero ¿qué pueden tener en común estos crímenes con el feminicidio de Leidy Vidal?

El feminicidio de Leidy Vidal y los homicidios de mototaxistas en Santa Rosa de Cabal

Inicialmente la fecha. También un 4 de abril, pero 5 años antes, Leidy fue asesinada por su esposo Fabian, quien fue condenado en segunda instancia a 37 años de cárcel.

Esa sentencia también fue conocida un día 4, esta vez de noviembre de 2021. Dicha fecha parece una funesta casualidad que enmarca los crímenes con un agravante, para ese momento que se conoció la pena del presunto responsable del crimen de Leidy, estaba en libertad.

“Quedó libre por vencimiento de términos, nunca se presentó a las audiencias”, dijo la Policía.

Que el responsable estuviera en la calle, que pudiera amenazar otras vidas hacía más grande la tragedia de la familia Vidal, en especial la de Franklin - el papá - que nunca superó la muerte de su hija más querida.

“Él no volvió a ser el mismo, muy callado, aburrido, no le encontraba sentido a nada. Ya no había magia”, señaló la hermana de Leidy, y comentó que “empezó a aislarse hasta que se fue de la casa”.

Franklin Vidal, de 55 años, trabajaba en Santa Rosa de Cabal como agricultor, pero tras el crimen parecía desconectado de la realidad, más desde el 4 de noviembre de 2021 cuando se conoció la pena que debería estar pagando el asesino de su hija.

Muy apagado aislado no hablaba se notaba agresivo

Seis meses después Santa Rosa, un municipio con una de las tasas de homicidio más bajas del país, conoció una noticia estremecedora.

“En Santa Rosa de Cabal la unidad de la Policía obtuvo información de un homicidio hacia una mujer mototaxista, en este caso, lo que se conoció es que fue abordada por un sujeto desconocido en la Galería, donde solicitó un servicio exprés hacia una zona rural de esta jurisdicción”, manifestó la mayor Janeth Pico, jefe de la Sijín de Risaralda.

15 cámaras de seguridad analizadas por la Policía mostraron el momento en el que el responsable de este homicidio toma el mototaxi, se desplazan varios kilómetros hasta llegar a la vereda San Andrés, donde fue hallado el cuerpo de Adiela García Castaño.

El principal sospechoso: un hombre de 55 años que fue captado por las cámaras de seguridad.

“Inicialmente provocaba un estado de indefensión con arma cortopunzante en los costados de la víctima, en el caso de Adiela fue llevada a zona boscosa, la golpea de manera contundente y la lesiona con arma blanca hasta provocarle la muerte”, detalló la mayor Pico.

Este homicidio conmocionó a Santa Rosa de Cabal, sobre todo por la violencia con la que fue asesinada la mototaxista.

Mientras las autoridades avanzaban en la investigación de este crimen, se enteraron de que exactamente un mes antes, el 4 de abril de 2022, un mototaxista había sufrido un violento ataque por parte de un pasajero.

“No es habitual esto en Santa Rosa, nos generó una preocupación por estos acontecimientos”, puntualizó Pico y agregó que “queríamos evitar otros hechos similares, si se trataba de un asesino en serie, queríamos evitar y hacer rápido esta captura”.

¿En Santa Rosa de Cabal rondaba un asesino en serie?

Coincidían fecha, tipo de ataque y oficio de las víctimas. ¿Estaban ante un asesino en serie?

Expertos manifestaron que sí, argumentando la planificación de sus crímenes, los materiales para cometer los homicidios y el perfil, se trataría de un asesino en serie.

Rigoberto Toro fue el primer mototaxista atacado por este criminal desconocido, pero se salvó de morir por un milagro.

“Llegando al sitio me dice pare acá, y cuando iba parando, con una maceta que llevaba en la mano me da un golpe debajo del casco. Me voy al piso con moto y todo y el tipo se me va encima con la maceta”, recordó Rigoberto sobre el brutal ataque.

Comentó que lo único que recuerda es el primer golpe que recibió, y que dijo a su atacante que si quería robarlo, se podía llevar todo, pero que no le hiciera daño. No obstante, su agresor hizo caso omiso y siguió agrediéndolo.

Dos golpes con un mazo fueron suficientes para dejarlo inconsciente y hacer creer al agresor que había muerto, estuvo un mes en coma.

El ataque era con rabia, indignado, era un asesino en serie

Durante los ataques, tanto a Adiela como a Rigoberto, el agresor les robó el celular y las motos, por lo que la Policía hizo un rastreo y halló una prueba fundamental: el victimario usaba el teléfono de una de las víctimas (Rigoberto Toro).

Con los videos de seguridad, el rastro de quien usaba el celular y la identificación que hizo Rigoberto, la Policía inició una carrera contra reloj antes de que cometiera un nuevo crimen.

Aunque las autoridades hacían lo posible para dar con el criminal, incluso pidieron una orden de captura, un día después ocurrió el siguiente homicidio, en el que la víctima fue otro mototaxista. Se trataba de Gildardo Cuervo y tuvo la misma modalidad.

Aunque cambió la fecha del 4 al 17, y parecía romperse el patrón serial, se mantenía una constante, ese día coincidía con el año de la muerte de Leidy.

De las tres personas, dos eran conocidas de él. El primero fue al azar; él perfilaba a su víctima, se demoró algunos minutos esperando a quién podía atacar y Rigoberto encajó.

El papá de Leidy Vidal se habría convertido en un asesino serial

Casi una semana después la Policía capturó al responsable… el asesino en serie era el papá de Leidy enloquecido en busca de justicia por su hija asesinada.

“En mi casa ninguno cree la noticia. Difícil decir mi papa es asesino. Es difícil. Uno ha convivido con un hombre cariñoso, decir que se convirtió en un monstruo, no. No se puede”, comentó su hija.

En esta historia más que coincidencias al azar está plasmado el lado oscuro e incontrolable de la naturaleza humana.

Esas fechas se vuelven muy relevantes en este caso. El 4 de noviembre de 2021 fue un delito menos grave y pudo llevar este señor probablemente a un episodio psicótico o derivado del estrés postraumático, también se agravó. ¿Por qué el 4? La sentencia 4, la muerte 4, esto en su cerebro se vuelve un factor de obsesión”, explicó la psicóloga forense Carolina Gutiérrez de Piñeres.

Surgió una pregunta: ¿por qué asesina mototaxistas?

“No era el sexo lo que él privilegiaba, sino su labor, que fueran mototaxistas, porque en su imaginario fueron los mototaxistas los que lo ayudaron”, añadió Piñeres.

Una hipótesis de los investigadores indica que Fabián pudo tener un cómplice en el asesinato de Leidy Vidal, un amigo mototaxista.

El asesino de Leydi, aunque condenado, sigue prófugo de la justicia. Por su parte, Franklin es el único en prisión con una pena de 35 años por dos asesinatos fruto del dolor excesivo y la impotencia que le dieron vida a ese monstruo desconocido que un día se apoderó de él.

Cuando el corazón se daña: informe especial de Noticias RCN

