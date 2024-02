Federico Gutiérrez pidió la renuncia al secretario de Cultura de Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, pidió la renuncia de Manuel Córdoba, hasta hoy secretario de cultura de la capital antioqueña. Desde algún tiempo atrás, el funcionario se encontraba en el ojo del huracán por unas polémicas declaraciones dadas en un evento público, donde reconoció que desconoce el sector.

“Le he pedido la renuncia a Manuel Córdoba como Secretario de Cultura. Siempre se debe estar a la altura del cargo que se ostenta”, indicó el mandatario local.

Este fue el mensaje en redes sociales con el que 'Fico' Gutiérrez le puso frente al debate generado en Medellín gracias a las declaraciones de su secretario de Cultura en un encuentro con representantes del sector cultural en la Universidad de Antioquia.

“Manuelito hazte ahí, resuélveme ese chicharrón tan verraco. Yo sé que a veces no tienes idea de temas de culturales, pero si sabes que es un CBP, si sabes que es una vigencia futura, si sabes todos los temas presupuestarios, eso si me lo sé yo y ahí si no puedo pecar”, fueron las declaraciones de Manuel Córdoba.

Disculpas y renuncia del funcionario ante el alcalde

El alcalde de Medellín se molestó con las declaraciones del funcionario, y ante esta situación, buscó bajarle la temperatura al momento.

“Ofrezco disculpas al Alcalde Fico por mis desafortunadas declaraciones y ofrezco disculpas a la ciudad de Medellín y al sector”, expresó el secretario.

Sin embargo, la polémica se escaló, y el secretario, de manera pública, aceptó la decisión del alcalde de Medellín.

“Presento mi carta de renuncia y les agradezco a todos por el cariño”, expresó el exsecretario de Cultura de Medellín.

Mientras se toman nuevas decisiones, Andrés Sarmiento fue designado como secretario encargado.