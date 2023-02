“Me tiene sin cuidado lo que diga el comisionado de paz; mi relación es con el presidente” fiscal sobre controversias por la paz total

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, hizo presencia en la Corte Suprema de Justicia este 23 de febrero para la rendición de cuentas de su tercer año. Fue enfático al señalar que no tiene interlocución con una persona distinta que el presidente de la República, Gustavo Petro.



Esto en relación con las declaraciones del alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, al estatus político que tendrían los miembros de las disidencias de las Farc. Además, manifestó que no ha recibido una respuesta oficial sobre las preguntas que realizó de si estas personas ingresarían a un proceso de paz.

“Sobre lo que diga o no diga el comisionado de paz a mí me tiene completamente sin interés, yo realmente no estoy haciendo interlocución con ningún comisionado”, fueron las palabras del fiscal general.

Aseguró que su único interlocutor respecto a la solicitud del levantamiento de órdenes de captura de miembros de las Farc, es solo el presidente Gustavo Petro.

“La interlocución que yo tengo en Colombia es con el señor presidente de la República, Gustavo Petro. Con él dialogo, con él converso, pero aquí funcionarios de todo nivel que dicen una cosa u otra; no voy a entrar en esa discusión”, dijo.

Sobre la solicitud de suspensión de la orden de captura contra ‘John Mechas’, aseguró que la potestad está en manos del jefe de Estado y que él analizará, acorde a la ley, si se puede o no.

“Levantamiento de solicitudes de órdenes de captura hacen parte de la competencia del presidente. Simple y llanamente queremos escuchar cuáles son las decisiones que se van a tomar en el tema. Si el presidente explica todos los elementos constitucionales que tiene, pues la Fiscalía tiene que ejercer sus competencias y acompañar o escuchar esos argumentos; si tiene otros, haremos lo propio”, explicó Barbosa.

En la comunicación enviada por el fiscal general se solicitó al mandatario aclarar la situación de 11 integrantes de las disidencias, específicamente determinar si hacen parte o no de un grupo organizado ilegal.