Falso veterinario que operó a un canino sin contar con formación profesional fue judicializado

La Fiscalía General de la Nación presentó cargos por maltrato animal contra tres personas implicadas en dos hechos ocurridos en Medellín, Antioquia, donde varios perros sufrieron graves afectaciones, entre ellos un rottweiler que perdió la vida tras un procedimiento veterinario irregular.

Imponen cargos contra falso veterinario en Medellín

El caso más reciente involucra a Luis Fernando Galvis Blanco, quien se hacía pasar por veterinario sin contar con formación profesional ni acreditación, y a la médica veterinaria Daniela Montes Tapia.

Ambos realizaron, el 30 de agosto de 2024, una intervención quirúrgica a un perro de raza rottweiler llamado Aquiles, en una vivienda del barrio Popular.

Según la investigación del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal, la cirugía se efectuó sin condiciones adecuadas de higiene, asepsia ni protocolos médicos.

El procedimiento buscaba extraer una pepa de mango que el animal había ingerido, pero las deficiencias técnicas derivaron en una grave infección que finalmente causó su muerte.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a ambos procesados por el delito de maltrato animal agravado, aunque ninguno aceptó los cargos.

El segundo caso ocurrió el 15 de septiembre de 2023, en el barrio Sinaí, donde las autoridades hallaron nueve perros, cuatro adultos y cinco cachorros, en deplorables condiciones de salud y en un ambiente totalmente insalubre.

Los animales fueron rescatados y trasladados a un centro de atención especializado para su recuperación.

Por este hecho, fue imputada María Esneda Alzate Aguirre, responsable de tener a los caninos en esas condiciones, también por el delito de maltrato animal.