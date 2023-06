Fiscalía se refirió al caso del coronel Óscar Dávila como "muerte" y no concluyó aún hipótesis de suicidio

Avanzan las investigaciones y pronunciamientos de la Fiscalía General de la Nación en el caso de la muerte del coronel Óscar Dávila, quien fue hallado muerto el viernes 9 de junio en su camioneta en el barrio Salitre Occidental, en Bogotá.

En medio del caso, el órgano de control no se refirió al deceso de Dávila como un suicidio, sino como “muerte”, esto en medio de la comunicación de la citación de declaración juramentada al abogado Miguel Ángel del Río y al coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, jefe de Casa Militar de la Presidencia.

Lea también: Vecinos del sector en donde falleció el coronel Óscar Dávila aseguraron que nunca escucharon disparos

“Las diligencias se realizarán el próximo 15 de junio, y hacen parte de los actos de indagación definidos por la muerte del teniente coronel Óscar Dávila Torres, ocurrida el pasado 9 de junio”, informó la Fiscalía en un comunicado.

Hipótesis del suicidio

La hipótesis del suicidio únicamente la ha venido manejando el Gobierno, esto en voz del presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Iván Velásquez.

“El teniente coronel de la Policía, Óscar Dávila, adscrito a la seguridad de la Presidencia de la República ha muerto por suicidio. Cerca a su casa mandó a su conductor por una botella de agua, éste dejo su pistola en el asiento y cuando regresó delante de él se suicidó con un disparo en la cien con la pistola que había dejado”, afirmó Petro el sábado 10 de junio.

Dávila estaba relacionado con las interceptaciones ilegales de la exjefe de Gabinete Laura Sarabia a dos empleadas que trabajaron para la politóloga, el coronel le había expresado su solicitud al fiscal Francisco Barbosa de ser interrogado sobre el caso.

Lea además: Fiscalía llama a declaración jurada a Miguel Ángel del Río y Carlos Feria por muerte del coronel Óscar Dávila

Frente a su citación en la Fiscalía, el abogado del Río afirmó: “¿Ustedes creen que me van a intimidar poniendo mi nombre de primeras en un comunicado gaseoso? Si me van a abrir una investigación, adelante. No tengo nada que declarar. Soy abogado defensor. Denunciaré a Barbosa y los funcionarios que intimidaron al coronel Dávila”.

Honras fúnebres al coronel Dávila

Este domingo 11 de junio, en el Centro Religioso de la Policía Nacional, el presidente Petro y general de la Policía William Salamanca acompañaron a la familia y asistieron a las exequias del coronel Dávila.