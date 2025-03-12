De no creer: Fiscalía pidió libertad para dos sujetos que tenían más de 10 anotaciones judiciales

La captura de dos presuntos ladrones de vehículos en Ciudad Bolívar terminó con su liberación inmediata después de que la Fiscalía retirara la solicitud de medida de aseguramiento, pese a que ambos suman 21 anotaciones judiciales por diversos delitos.

RELACIONADO Comunidad de San Patricio alertó seis meses antes sobre banda que asesinó a Jean Claude Bossard

Fiscalía pidió libertad para dos ladrones en Bogotá

El pasado 25 de noviembre, agentes de la Policía Nacional interceptaron una camioneta de alta gama que había sido reportada como hurtada.

Al volante se encontraban Andrés Felipe Valderrama y Anderson Yair Andrade, quienes presuntamente habían sustraído el vehículo en la localidad de San Cristóbal.

“De manera inmediata, se le realiza el paro al vehículo antes mencionado, a lo cual sus ocupantes hacen caso omiso”, se indicó en la audiencia contra los señalados.

Los dos hombres fueron detenidos y, tras la presentación de las pruebas, aceptaron su responsabilidad por el delito de hurto agravado.

Sin embargo, horas después de la captura, durante la audiencia judicial, el delegado fiscal tomó una decisión que generó controversia: retiró la medida de aseguramiento que inicialmente había anunciado que solicitaría. Ante esta situación, el juez no tuvo alternativa y decidió dejarlos en libertad.

“Teniendo en cuenta que no se cumplen algunos imprevistos subjetivos y sumado a que aceptaron los cargos y quedan debidamente vinculados a este proceso, este delegado fiscal retira la solicitud de imposición de medida de aseguramiento”.

Los antecedentes de los dos ladrones que la Fiscalía dejó en libertad

Cabe mencionar que Anderson Yair Andrade cuenta con siete anotaciones judiciales en su registro, entre las que figuran hurto y lesiones personales.

Por su parte, Andrés Felipe Valderrama presenta un prontuario aún más extenso, con 14 anotaciones relacionadas con hurto y tráfico de drogas.

La situación evidencia las limitaciones del sistema judicial colombiano cuando la Fiscalía decide no solicitar medidas restrictivas.

“Muchas veces hay una investigación que no cumple unos estándares porque no se verifican los antecedentes o por la manifestación de tener un arraigo, a pesar de tener todas estas anotaciones, pues se solicita que los dejen en libertad. Los jueces ante este tipo de situaciones no tienen nada que hacer", explicó el abogado Francisco Bernate.

Este caso se suma a la lista de situaciones donde personas con múltiples antecedentes judiciales quedan en libertad inmediatamente después de ser capturadas.