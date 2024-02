Más frentes de seguridad: polémica propuesta del presidente de Fedegán

La propuesta del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, de crear frentes de seguridad para frenar la violencia en el país generó polémica.



El presidente del gremio ganadero insiste en que hay vacíos de autoridad en muchas zonas rurales y que es el momento de una alianza entre el ciudadano que cumple la ley y aquellas autoridades que tienen un mandato constitucional.



En 'A lo que vinimos' con Johana Amaya, Lafauire insistió en proteger la invasión de la propiedad privada, contrarrestar la delincuencia y generar colaboración con las autoridades. La propuesta no cayó bien en el Gobierno, particularmente el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se opuso.

¿Qué lo motiva a lanzar esta idea? ¿Para qué son realmente estos frentes de seguridad?

El tema es muy sencillo: hoy en día una parte sustantiva del país está en manos de los bandidos que, por proteger las rentas ilegales, simplemente someten no solo a la población, sino que terminan controlando las autoridades.



Hay quienes sostienen que más de 400 municipios hoy en día están en manos de actores armados que imponen su ley para proteger rentas ilegales.



Hagamos una alianza básica y elemental con autoridades mucho más allá de la fuerza pública, para que el juez, el fiscal, el personero o el alcalde, todos aquellos que intervienen y que tienen obligaciones constitucionales para proteger la vida y los bienes de los colombianos, puedan actuar en consecuencia.

El ministro Velásquez dice que las autoridades son los que combaten la criminalidad y no los particulares...

El ministro no entendió o lo que hace es una discriminación absolutamente equivocada. Hoy en día hay más de 33.000 frentes en el sector de seguridad en las ciudades, el sector empresarial tiene más de 4.000 debidamente organizados, entonces el sector rural no se puede organizar.



Hace dos días escuché al alcalde de Bogotá haciendo precisamente ese llamado, no solo a la fuerza pública sino también al ciudadano.

El ministro de Defensa señala que esta propuesta es una forma de autodefensas: ¿Qué responde?

Pero por favor, ¿cuál autodefensa? Lo que se pretende básicamente es una sola cosa: que simplemente haya una especie de solidaridad para construir un tejido social de protección.



Esta noche le mando una carta al presidente de la República pidiéndole una audiencia especial para poder no solamente ampliar estas ideas sino para convenir con el gobierno la manera como estos frentes solidarios de seguridad y paz pueden funcionar en todo el país.