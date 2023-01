“La realidad de hoy en digital es que nosotros somos servidores de las audiencias y no al revés”: Gabriel Gilinski, sobre compra de El País de Cali

El banquero Gabriel Gilinski, dueño de Publicaciones Semana, cerró el martes 10 de enero un negocio importante. Ahora, se convertirá en el nuevo dueño de El País de Cali, un tradicional diario en la región del Valle del Cauca, que se suma a un robusto conglomerado de medios en Colombia.

En entrevista exclusiva en La FM de Luis Carlos Vélez, el empresario de 36 años nacido en Miami, Estados Unidos, habló sobre la importancia del mundo digital argumentando que el consumo de este ha aumentado de forma significativa. “La manera en la que abordamos la estrategia incluye un papel fundamental para lograr la transformación digital. Todo esto se consolida con un equipo de trabajo de periodistas, administradores y todos los colaboradores que se requieren para que el producto final salga”, anotó.

Puntualizó además en que como equipo de han fijado unas metas claras que por supuesto, han empujado su crecimiento en digital. Como por ejemplo, que el mundo se volverá más digital porque cada día todos estamos más pegados al teléfono y esto es importante tenerlo en cuenta.

En la Mesa de la FM, uno de los periodistas le preguntó a Gilinski sobre si El País de Cali seguirá saliendo en papel o será netamente digital y, sobre quién dirigirá el periódico. Ante esto, el empresario destacó que “por ahora hay unas audiencias relevantes que consumen papel y la idea es continuar con este, pero a la misma vez fortalecer las capacidades digitales. Sobre quién lo dirigirá puede ser alguien interno de la compañía o un periodista con la mejor reputación de esa región”.

-En el Valle ha sido una insignia hablar de El País de Cali. ¿Se transformaría a El País de Colombia?

“Principalmente El País seguirá con un foco importante en Cali, pero al construir las capacidades digitales, hoy en día por internet se permite alcanzar audiencia que antes no se podía. Tal vez será una muestra de los dos conceptos, un periódico y una plataforma robusta con énfasis local pero con capacidad versátil de volverse nacional. Hoy en día las noticias buenas por internet, más que por periódico”.

-Sumados los ingresos de las publicaciones de Semana más El País de Cali estas empresas de medios facturarán unos 80 mil millones. ¿Por qué no hacer inversiones en radio y televisión abierta?

“No estoy enfocado en la rentabilidad a largo plazo, estoy enfocado en invertir en talento, en verticales distintas. Por ejemplo, lo que es video que está creciendo de forma acelerada. Mi plan de corto plazo es seguir fortaleciendo la capacidad de ingresos digitales. Entonces creo que hay que encontrar un balance entre largo plazo, la capacidad de invertir y estar muy enfocado en ciertas métricas que son fundamentales como el ritmo de crecimiento e ingresos digitales”.

A su paso, Santiago Ángel, periodista de La FM preguntó. ¿Cuál ha sido el derrotero que se han marcado en el grupo Semana en el debate de lograr contenidos que recojan la confianza de las audiencias, que tengan calidad y credibilidad y que sean exitosos en el tráfico?.

“Creo que hay que entender y pensar del lado de las audiencias y no de los periodistas. Como periodista y como accionista del medio hay que entender que las audiencias mandan. La gente tiene una sobreoferta de contenido y en última se requiere una acción para ver ese contenido. No es como antes que te llegaba la portada y te tocaba leer, quienes consumen a través de portales si no les interesa el tema, pues no acceden. Es importante entender que la audiencia manda y los medios están para servir a estas, más no los egos de los periodistas que transmiten las noticias. La realidad del modelo exitoso ha sido lograr de data, información y sistema lo que la gente quiere más allá de lo que uno quiere. La realidad de hoy en digital es que nosotros somos servidores de las audiencias y no al revés”

Luis Carlos Vélez, Director de La FM preguntó. Usted y su familia le apuestan a invertir en El País, su familia se mete en Colombia. ¿Por qué?

“Colombia es un país en donde llegó mi bisabuelo en 1927. Es un país que nos ha dado todas las oportunidades y la realidad de este es que si miramos los próximos 50 o 100 años el desarrollo que se viene será fantástico y no podemos perder de vista. La confianza en Colombia es por su gente, su capacidad de resiliencia, su capacidad se siempre superar. Estoy convencido que cualquier inversión que se haga en Colombia hoy bien estudiada dará unos buenos rendimientos. No se puede perder de vista el potencial que tiene el país"

¿Cómo le quitó usted el negocio a los “cacaos” de Cali?

“Yo no sé nada de los “cacaos” de Cali, este es un negocio que empecé a ver hace varios años y con María Elvira Lloreda cerré el negocio el martes. En los negocios no es si le quito o le pongo, yo me enfoco en lo mío y esto es un activo bastante interesante con un legado maravilloso con 400 colaboradores. Es un activo en el que creo, invertiré y sacaré adelante”.

A su paso, la periodista D’Arcy Quinn le preguntó si pensará comprar más periódicos, teniendo en cuenta que hay varios diarios regionales que están pasando por momentos difíciles. Ante esto, Gilinski puntualizó en que Publicaciones Semana se enfocará con la integración de El País, “creo que con un modelo que hemos construido claramente se genera oportunidades para seguir comprando, integrando y formando masa crítica”.

También dejó claro que no está interesado en comprar emisoras. “El foco es el tema digital. Parte del éxito es mantenerse en lo que uno entiende, nuestro foco es y seguirá siguiendo el crecimiento digital. Cualquier adquisición distinta a eso me desvía un poco de la meta final. Si hay oportunidades, pero todas van a estar enfocadas en la misma meta que es en fortalecer las metas digitales a ritmos importantes”, destacó.

Si bien, Gabriel Gilinski es un banquero, el Director de La FM Luis Carlos Vélez le preguntó cómo pasó a ser un experto en el tema digital. “Esto lo logré trabajando con la mejor gente, hay un equipo directivo, administrativo y editorial de la mejor línea. Así se logra salir adelante, he tenido la suerte en Semana de contar con gente maravillosa. Y en El País será un caso muy parecido”.

Continuando con la entrevista, Juan Lozano le dejó la inquietud sobre si los talentos jóvenes vallecaucanos podrán pedir pista para trabajar en El País a lo que respondió. “Pues bienvenidos. La verdad que los pilares fundamentales son talento y tecnología. Hoy en día en internet nos leen más de 13 millones de personas mensuales en Colombia. Nosotros estamos abiertos a contenidos, a cómo la gente nos quiera consumir. La clave es la capacidad de difusión en digital, hemos crecido en video y en tráfico. Todo el talento joven, innovador con ganas de hacer las cosas bien, bienvenidos a Semana y a El País y para adelante”.

Sobre qué ocurrirá con los debates editoriales en Publicaciones Semana y El País anotó que él jamás ha asistido a un consejo editorial porque esos los preside la directora Vicky Dávila.

Q’hubo Cali: el periódico que sobresale en las calles de Colombia

¿Qué va a pasar con esta marca en la que usted compartirá?. “Es el Q'hubo Cali un periódico importante que le llega a mucha gente y ojalá se pueda apalancar a lo digital”.

Sobre si es un dolor de cabeza para él estar metido en un medio de comunicación, señaló que en lo editorial lo maneja Vicky Dávila y supone que ella recibirá llamadas de todo estilo. En el caso de El País indicó que la responsabilidad recaerá en la persona que lo dirija.

Respecto a si fue una buena idea comprar Publicaciones Semana, el empresario dijo que “cuando logras pasar de 35 mil ejemplares a llegar a ser número 1 en digital es una satisfacción no solo para mí sino para todo el equipo”.

Por último, Gabriel Gilinski dejó el mensaje en La FM de que cuando vayamos a hacer algo, la tesis es pensar en cómo se verá en 15 o 20 años. El largo plazo y la capacidad de generar disrupción y videos que a la gente le sirva.