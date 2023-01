Así describe Giora Schmidt al público del Festival de Música de Cartagena

Se desenvuelve con frescura pero vive la música con la misma intensidad que todos sus colegas invitados al festival. Asegura que grabar es dejar un recuerdo, pero las sensaciones de los conciertos en vivo son únicas y todo empieza cuando abre el estuche de su violín.

Giora Schmidt, violinista estadounidense, celebró, entre los sonidos del Festival de Música de Cartagena, su cumpleaños número 40. “Es una experiencia muy diferente, es una experiencia única. Tocar frente a un público en vivo te da algo importante para tener espontaneidad”.

La emoción por estar en el Cartagena Festival de Música es enorme: describe al público como cálido e interesante y dice que eso lo siente cuando está en el escenario.

“Igual, cada público es diferente y uno puede analizar. Puedo llegar a abrirme la camisa y empezar a tocar, pero en otros no; por eso amo tocar en vivo, fueron muy difíciles los dos años de pandemia, porque era una experiencia diferente y en Instagram y Youtube no puedes tener esa espontaneidad que es tan importante para la música”, agregó.

Schmidt aseguró: “Para mí se toca igual, para mí la música tiene que hablar por sí misma, entonces no debes traducir para una persona que conozca y una que no conozca, lo relaciono siempre con la comida: siento que tú sirves la comida y la gente se la come no estás preguntando si es carne o es pollo, simplemente mi esperanza es que el público o al público se le erice la piel, ya sea que esté escuchando esta música por la vez 400 o por primera vez. Yo no soy de seleccionar el público, siempre lo hago de una manera honesta”.

Su agenda es apretada. Se ha presentado como solista junto a grandes orquestas como las de Atlanta, Chicago, Cleveland, Filadelfia, la Filarmónica de Israel y la última oportunidad de verlo en Cartagena será este miércoles a las siete de la noche, en el teatro Adolfo Mejía.