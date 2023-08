"No tengo un tiro en la cabeza porque Dios es muy grande": Giovanny Ayala fue robado en Medellín

Una cadena, una manilla de oro, una maleta con ropa nueva, y unas costosas gafas, son las pertenencias que le fueron hurtadas al cantante de música popular, Giovanny Ayala, quien fue intimidado por cuatro hombres armados en Medellín.

Afortunadamente estoy bien de salud, no tengo un tiro en la cabeza ni nada porque Dios es muy grande conmigo.

El artista narró la forma en que fue abordado por los criminales y la angustia que sintió. “A los cinco minutos que cogí el taxi me abordan dos motos con cuatro tipos, me pusieron un fierro en el vidrio y me dijeron bájese de ahí”.

Las autoridades investigan el hecho para dar con el paradero de los responsables del hurto. “Cuatro motocicletas están implicadas en este hecho. Estamos recopilando las evidencias necesarias para lograr la ubicación y captura de esas personas”, dijo José Fonseca, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

La policía recomienda a la ciudadanía tener cuidado con sus pertenencias, especialmente durante estos días de Feria de las Flores.

Medellín sufre con atracos a turistas

Un informe reciente de la Personería reveló cifras alarmantes para las autoridades en materia de seguridad: hubo 300 denuncias sobre robos a turistas en primer trimestre del 2023. Además, seis los turistas perdieron la vida en la ciudad.

Según el observatorio de turismo de la Personería, durante el primer trimestre de 2022 hubo 69 denuncias por hurto a extranjeros en la capital de Antioquia y durante el mismo periodo de 2023 se reportaron 300.

Una de las modalidades más comunes de robo es el atraco a mano armada y se sabe que los turistas mexicanos serían las víctimas preferidas por los delincuentes. La comuna 14 del Poblado, el corredor de la carrera 70 y el centro de la ciudad son los puntos en los que más se presentan este tipo de delitos.

Otro artista de música popular fue robado en Bogotá

Ni con los rines quedó el cantante de música popular, Joaquín Guiller, en Bogotá. A través de un video publicado en sus redes, denunció indignado que fue víctima de los delincuentes. Una de las llantas de su carro, que era nuevo y había acabado de salir del concesionario, fue robada.

La Policía asegura que hasta el momento no ha recibido la denuncia formal del cantante por este hurto.