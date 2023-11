Gobierno de Colombia felicitó a Milei por su triunfo y pidió reforzar sus relaciones con Argentina

El Gobierno colombiano se pronunció este lunes a la celebración de los comicios durante el domingo en Argentina, que dieron como ganador al ultraderechista Javier Milei. El Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó su intención de profundizar la cooperación entre los dos países, según lo el comunicado publicado por el canciller colombiano, Álvaro Leyva, en cuenta de X.

“Colombia felicita al presidente electo Javier Milei y expresa su firme disposición de trabajar para continuar profundizando los lazos de amistad y cooperación que han regido las relaciones de las dos naciones”, señala el mensaje de la Cancillería.

De igual forma celebró la participación de la ciudadanía en la jornada electoral y lo catalogó como un compromiso con la democracia por parte del pueblo.

Cabe resaltar que, estas elecciones estuvieron muy reñidas, sin embargo, finalmente, el libertario Milei logró ganar con el 55.09% de los votos, frente al 44.30% del peronista Sergio Massa.

Gustavo Petro se refirió a la elección de Milei en las presidenciales

A pesar del mensaje de la Cancillería en el que se felicitó al presidente electo, horas antes el presidente Gustavo Petro había publicado un mensaje diferente desde su cuenta de X, antiguo Twitter.

“Ha ganado la extrema derecha en Argentina; es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos... el neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad”, afirmó el mandatario.

Antes de los comicios el presiente Petro había incluso invitado a los ciudadanos argentinos a votar por Sergio Massa y calificó la candidatura de Milei como una “barbarie”, por lo que era de esperarse su inconformismo con el resultado que definió la jornada electoral.

Toma de posesión de Milei

En 20 días se realizará el acto oficial de la toma de posesión del presidente electo de Argentina, un evento protocolario del más alto nivel al que son invitados los mandatarios de diferentes países, sin embargo, desde ya se han conocido las posiciones de algunos gobernantes.

El presidente brasileño Inacio Lula da Silva, confirmó que no asistirá el próximo 10 de diciembre al acto de posesión y aunque no se conocieron detalles de las motivaciones, al parecer este evento no contará con el líder del país aliado comercial más importante de Argentina.

Sin embargo, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que, si asistirá al evento, incluso confirmó que tras la victoria, Milei sostuvo una llamada telefónica con él y le demostró su agradecimiento por “devolverle la esperanza a Argentina”. Por ahora, se desconoce si el presidente Gustavo Petro planea asistir a sus actos protocolario.