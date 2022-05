Gustavo Petro sobre Piedad Córdoba: “No sé qué diablos estaba haciendo allá”

La polémica de las grandes cantidades de dinero que llevaba Piedad Córdoba en Honduras sigue dando de qué hablar en la política colombiana y uno de los principales señalados ha sido Gustavo Petro, candidato presidencial, debido a que la senadora colombiana hace parte del Pacto Histórico y más allá de que estuviera alejada de la campaña electoral, diferentes sectores la ven como cercana al exalcalde de Bogotá.

En las últimas horas la senadora, que se encontraba retenida en Honduras por no declarar 68.000 dólares en efectivo cuando se disponía a salir del país, fue liberada pero el dinero fue confiscado para su investigación, dijo a la AFP una fuente oficial.

A Córdoba "ya se le dio auto de libertad, ya ella puede salir a Colombia, pero no pudo justificar o demostrar el origen del dinero, entonces el dinero, los 68.000 dólares, se quedan en Honduras", informó el portavoz del Ministerio Público (MP), Yuri Mora.

De esta manera, la senadora estaría llegando este viernes al país, con el propósito de poder votar el próximo domingo en las elecciones presidenciales.

Petro sobre Piedad Córdoba

La mujer arribará al país, no sin antes saber que el líder de su partido político está en contra de los actos que ha realizado, pues en entrevista con Semana, Gustavo Petro condenó nuevamente el hecho y aseguró una vez más que “los problemas debe resolverlos con la justicia”.

“Piedad Córdoba está separada de la campaña, sus problemas de tipo judicial debe resolverlos en la justicia, que es la que nos dirá qué es lo que hay ahí”, sentenció Petro.

“Nosotros le dijimos que se separara y no está en estos momentos en la campaña. No sé qué diablos se fue a hacer allá y cómo se le ocurrió hacer una cosa de esas”, agregó el aspirante a la Casa de Nariño.

“Cualquier colombiano sabe que eso no se debe hacer. Es una cosa irracional y dio un papayazo. No tengo conocimiento de dónde salieron esos recursos. Ella dice que fue un contrato que hizo”...

“A mí me pareció algo absurdo y es una cosa que no está bien. Ella debe asumir la defensa de los procesos que está enfrentando, mientras ella no salga de eso no estará en nuestra campaña”, concluyó Petro.

Este domingo 29 de mayo se llevará a cabo la primera vuelta presidencial