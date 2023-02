¿Propuesta de Gustavo Petro sobre internet afectaría a empresas de telecomunicaciones?

En el marco de los diálogos que se adelantaron con las juntas comunales de Norte de Santander, el presidente Gustavo Petro se refirió a la fibra óptica y propuso que los jóvenes se encargaran de instalar este servicio que es comúnmente operado por empresas de telecomunicaciones.

“Si mi celular no está conectado al wifi, me sirve para tres cosas. Este cacharro opera si hay un sistema de conexión. Ese sistema es una red con diferentes tecnologías, pero la más fácil es la fibra óptica. Aquí llega un dispositivo que irradia señal y uno con la clave coge el wifi. Estamos acostumbrados a que esas redes las ponga Claro o Movistar, pero por qué no la puede poner la acción comunal, por qué la juventud no puede impulsar la necesidad de conectividad”, cuestionó el presidente.

“¿Por qué no podemos organizar las comunidades de conectividad en cada barrio en las regiones donde no llegan ni Claro ni Movistar?”, dijo.

El mandatario colombiano señaló que se podría brindar un servicio de telecomunicaciones para que los jóvenes hagan arte y lo transmitan y no solo reciban información, sino que la entreguen. “Sería el surgimiento del poder popular”, concluyó.

Desde varios sectores de la oposición esta propuesta fue cuestionada. Los argumentos apelaban a que las juntas de acción comunal no son expertas en la instalación de dichos servicios, a diferencia de las empresas que se dedican a esto.

Cabe mencionar que la propuesta del presidente busca impactar algunas zonas del país en las que las grandes compañías de telecomunicaciones no tienen presencia, especialmente las regiones apartadas, explicó la ministra de las TIC.

Este objetivo no es nuevo para la administración de Petro. En el plan de Gobierno presentado se hablaba de lograr que el internet en Colombia sea un servicio gratuito y democrático. “Mejorar la conectividad de la población en todo el país, es una precondición para la generación de riqueza y bienestar en el marco de una sociedad glocal en rápida transformación”, dice el documento.

La idea, teniendo en cuenta lo dicho por el presidente y lo que establece la hoja de ruta de su administración, es que se establezca una fibra óptica que permita el acceso y haga expandir la red en el país, esto impulsado por la infraestructura comunitaria y las pequeñas entidades que prestan el servicio en zonas rurales.

Sobre sus implicaciones en la operación de prestadoras como Claro, Movistar o Tigo, la ministra de las TIC, Sandra Urrutia, aclaró que no se afectará de ninguna manera, pero resaltó el papel de las pequeñas empresas que suministran este servicio en zonas alejadas del país.

“Una de las posibilidades es precisamente lo que ya existe, que son las comunitarias de Internet o los pequeños prestadores de Internet que ya tienen fibra óptica en las regiones y a partir de las necesidades de sus comunidades prestan el servicio”, explicó la jefe de la cartera.