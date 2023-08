“A ninguno de mis hijos le he dicho jamás que delinca”: presidente Gustavo Petro

Tras las revelaciones de Nicolás Petro ante la Fiscalía en las que indicó que parte de los dineros irregulares que recibió sí habrían ingresado a la campaña 2022, el presidente Gustavo Petro se pronunció desde Sincelejo donde participaba en la Asamblea Popular Campesina para la reactivación del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural. Negó el ingreso de dineros irregulares a la campaña y afirmó que jamás ha solicitado a alguno de sus hijos cometer un delito para ganar o financiar campañas.

El mandatario colombiano dijo que alguien había señalado que él tenía conocimiento de que dineros ilegales habían ingresado a su campaña. Afirmó que no era verdad.

“Obviamente si eso fuese cierto, este presidente se tendría que ir el día de hoy porque yo no soy Uribe, Santos, no soy Duque, no soy ninguno de ellos que han pasado atrás por obvias razones. Vengo de otro tipo de manera de entender las cosas, no critico a los otros, pero nosotros venimos de algo diferente, otra historia, otra realidad, otra sensibilidad y entonces tengo que decirle a esa persona: no siga diciendo mentiras”.

🔴 #EnDirecto | Palabras del Presidente Gustavo Petro, durante la Asamblea Popular Campesina para la reactivación del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural https://t.co/jjkHylwow3 — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) August 3, 2023

"Quiero proteger primero a la justicia": Gustavo Petro sobre Nicolás Petro

“Pierdan cuidado, el presidente de la República jamás ha solicitado a ninguno de sus hijos e hijas el delito ni para ganar ni para financiar campañas ni para nada que tenga que ver con el poder. Mis hijos y mis hijas han sido libres. Se equivocarán como todo ser humano, andarán caminos diferentes quizás a los míos, pero del padre eso nunca lo esperarán, ni ha sucedido ni sucederá”.

Recalcó que es el primer presidente que le pide a la justicia que juzgue a su hijo y le pidió a Nicolás Petro decir la verdad.

“Todos los presidentes protegían al hijo antes que a la justicia, a mí me costará muchísimo, pero quiero proteger primero a la justicia (…) Mi hijo ya verá, lo único que le puedo recomendar desde la dignidad, la verdad. No arrodillarse al verdugo jamás”.

Vea también: Confesión de Nicolás Petro generó revuelo y sectores políticos reaccionaron con críticas al mandatario

Gustavo Petro aseguró que su gobierno va hasta el 2026

El jefe de Estado afirmó que solo el pueblo puede terminar con el gobierno porque fue el que dio una orden en las urnas.

“Tengan ustedes la absoluta certeza que este gobierno se acaba de acuerdo al mandato popular, de nadie más y eso es bueno que quede claro en Colombia. No hay nadie que puede terminar con este gobierno que no sea el pueblo mismo (…) Nos vamos hasta el año 2026”, señaló

Agregó que cualquier idea que sea contraria se esfume “invito a aquellas personas que tienen otras ideas en la cabeza a que no perseveren en eso, el mandato popular se respeta, el pueblo se respeta”.

Le puede interesar: Presidente Petro fue denunciado ante Comisión de Acusaciones por caso Nicolás Petro y Day Vásquez

¿Qué dijo Nicolás Petro sobre los dineros irregulares en campaña de presidencial 2022?

Durante la audiencia de medida de aseguramiento, el fiscal Mario Burgos, afirmó que Nicolás Petro aceptó que recibió altas sumas de dinero del ‘Hombre Marlboro’, del hijo del ‘Turco’ Hilsaca y del empresario Óscar Camacho. Indicó que parte de los dineros irregulares que recibió fueron a parar a la campaña del hoy presidente Gustavo Petro.

“Dichos dineros con los que incrementó su patrimonio económico el señor Nicolás Fernando Petro Burgos, de manera injustificada, unos de los ingresaron a sus arcas y otros a la campaña presidencial de 2022 donde resultó electo nuestro actual presidente, el doctor Gustavo Petro Urrego”, aseveró el fiscal Burgos.

Esa es la matriz de la colaboración que se comprometió a dar Nicolás Petro a la fiscalía con el objetivo de obtener beneficios jurídicos en su proceso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El testimonio estará acompañado de pruebas según como evidencia técnica, audios y documentos y puntualmente nombres de quienes entregaron el dinero.

Más información: Los otros involucrados que serían llamados a declarar en el caso de Nicolás Petro y Day Vásquez

“El señor Nicolás Petro Burgos se comprometió a brindar colaboración efectiva con la administración de justicia y sobre nuevos hechos a dar a conocer a la Fiscalía General de la Nación”, puntualizó el fiscal del caso.

En el compromiso, también Nicolás Petro señaló que presentará su renuncia a la Asamblea Departamental del Atlántico y a no participar en cualquier actividad política.