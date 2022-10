Gustavo Petro explicó las razones de la ausencia de Francia Márquez en el Cauca

El presidente de la República viajó al departamento del Cauca el pasado miércoles debido a la difícil situación que se vive en esta región del país por los constantes asesinatos que se registran de líderes sociales. El encuentro se desarrolló bajo la premisa de la “defensa de la vida” y a éste asistieron miembros del gabinete de gobierno.

Gustavo Petro arribó al departamento en compañía del ministro del Interior, Alfonso Prada, con quien empezarán a desarrollar medidas especiales para la protección de los diferentes líderes sociales que viven en los municipios de dicho sector del país. Las denuncias por parte de los representantes de derechos humanos se han dado a conocer a lo largo de la historia y el mandatario busca ofrecer garantías para quienes vean amenazados su integridad.

En su visita el mandatario ofreció un discurso para los habitantes de la región. Sin embargo, a los asistentes les llamó enormemente la atención la ausencia de Francia Márquez, vicepresidente del país, quien además nació en el municipio de Suárez, en el departamento del Cauca.

La presencia de Francia Márquez seguramente habría caído muy bien a los habitantes de los municipios del departamento, pero Gustavo Petro se excusó y señaló un decreto por el que no pudo viajar con la vicepresidente.

“Francia no está aquí porque hay un decreto estúpido, o no tan estúpido, que dice que el presidente y la vicepresidenta no pueden estar en el mismo sitio, porque los pueden matar a ambos, entonces es dar un ‘papayazo’”, explicó el jefe de Estado.

Vicepresidente Francia Márquez

Francia Márquez ha sido bastante criticada en las últimas semanas debido a su poca participación política en los asuntos del Gobierno Nacional. La presencia de la vicepresidente prácticamente es nula en los distintos eventos de carácter importante.

Por esta razón, las palabras que llegaron por parte de Gustavo Petro levantaron nuevamente polémica en los sectores políticos sobre un posible distanciamiento con Francia Márquez.

“Si ella no está con nosotros, puede quedar muy marginada, entonces se va evaporando su liderazgo y eso no fue lo que prometimos en la campaña”, puntualizó. “Los riesgos tendremos que asumirlos”, concluyó el mandatario.

Hasta el momento ni el presidente, ni la vicepresidente se han pronunciado acerca de los rumores que establecen supuestas divisiones entre los dos gobernantes.