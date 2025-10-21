CANAL RCN
Habló edil de Kennedy que resultó herido tras ataque armado: “No le tenemos miedo a los bandidos”

El edil se encuentra recuperándose en un centro médico. Uno de los disparos impactó en su hombro.

octubre 21 de 2025
01:43 p. m.
A través de redes sociales, el edil de la localidad de Kennedy, Sebastián Moreno González, contó que fue víctima de un ataque con un arma.

El hecho ocurrió el domingo 19 de octubre en Hayuelos. Moreno detalló que sujetos armados le dispararon tres veces, una de las balas impactó en su hombro derecho; aunque no generó afectaciones mayores y él se encuentra estable.

Edil se encuentra en un centro médico

“Lamento este tipo de actos. Quiero decirles a las personas que hicieron esto que no nos van a amedrentar. Vamos a seguir trabajando constante y fuertemente por nuestra localidad. Este tipo de actos delictivos no deberían pasar”, afirmó.

Moreno se está recuperando en la Clínica de Occidente y está a la espera de una cirugía, la cual está próxima a ser programada. También le agradeció a las personas que le mandaron mensajes de apoyo.

Rechazo de manera categórica este acto violento y cobarde. No le tenemos miedo a los bandidos ni vamos a permitir que la intimidación silencie nuestro compromiso con la comunidad.

Alcalde Galán se pronunció

El edil le solicitó al alcalde Carlos Fernando Galán y a la Alcaldía en general que se comuniquen. El mandatario se pronunció por X: “Toda mi solidaridad. Los hechos en los que resultó herido ayer están bajo investigación y confío en que las autoridades den pronto con los responsables”.

A su vez, Gustavo Quintero, secretario de Gobierno, extendió su mensaje de solidaridad. “Sebastián ha demostrado con trabajo su compromiso con la localidad y con la ciudad de Bogotá. Los mejores deseos para él y esperamos que tenga una muy pronta recuperación”, afirmó.

Con respecto a su carrera, se sabe que Moreno es profesional en mercadeo, tiene un diplomado en Marketing Político y está cursando una maestría en administración pública. Antes de ser edil, fue asesor en el Concejo de Bogotá (2021 – 2023).

