Hallaron hombre vivo en contenedor de basura: fue levantado por camión recolector

Este 6 de marzo se conoció un hecho insólito en Bogotá, luego de que mientras trabajadores de la Uaesp hacían su recorrido usual por las calles de la capital, haciendo la respectiva limpieza, encontraran a una persona viva dentro de uno de los contenedores.

Según se conoció, se trata de un hombre que, aparentemente, habría decidido refugiarse en el contenedor de basura, sin embargo, no contaba con que el camión recolector pasara por la zona. Así las cosas, fue levantado por el vehículo y vertido junto con la basura dentro de este.

Afortunadamente, los colaboradores de la Uaesp se percataron de lo ocurrido y pudieron dar aviso a las autoridades, que llegaron hasta el sitio para atender la situación. Esto en Villas de Granada, en Engativá.

Hombre fue encontrado vivo en contenedor de basura que levantó camión recolector en Bogotá

En las imágenes se puede apreciar el momento en que hay un cúmulo de basura en el suelo, precisamente atrás del camión, en donde está el hombre en cuestión. Segundos después es rescatado por integrantes del cuerpo de bomberos.

Ante la mirada atónita de curiosos, esta persona es levantada de entre los desperdicios, visiblemente afectada y con aparentes signos de desaliento, para ser atendida inmediatamente.

¿Qué pasó con el hombre encontrado vivo dentro de un contenedor de basura en Bogotá?

Sin embargo, las autoridades señalaron que el accidente no pasó a mayores, no sufrió heridas de consideración, pero fue remitido para recibir atención médica especializada. No obstante, señalaron que estaría bajo los efectos de sustancias alucinógenas y/o psicoactivas.

Vea también: Hallan cadáver de un hombre dentro de contenedor de basura en Bogotá

Un hecho similar tuvo lugar en Kennedy el pasado 4 de marzo, sin embargo, este caso se trató de un aparente homicidio que las autoridades ya investigan. Se trató de un cadáver al interior de un contenedor de basura ubicado en la avenida Primero de Mayo con carrera 69 B.

“Lastimosamente se nos presenta el hallazgo de una persona sin vida. Se encontraba cerca de un container de basura, es de sexo masculino y la investigación la asume Policía judicial”, detalló en su momento el comandante de la Estación de Policía de Kennedy, teniente coronel Leonardo Bernal.

Hasta el momento no han dado con los responsables del crimen, no obstante, las autoridades ya cuentan con el material recopilado de las cámaras de seguridad del sector para identificar a los involucrados en el crimen.

Le puede interesar: Joven fue atacada con jeringa en Transmilenio con extraña sustancia