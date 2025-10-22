CANAL RCN
Colombia Video

Hallan sin vida a Angie Pahola Tovar, estudiante secuestrada por disidencias de las Farc

La joven cursaba último semestre de de Ingeniería Administrativa en la Universidad Nacional, sede Medellín.

Noticias RCN

octubre 22 de 2025
01:23 p. m.
En la mañana de este miércoles 22 de octubre, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Angie Pahola Tovar Calpa, estudiante de último semestre de Ingeniería Administrativa de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, quien fue secuestrada por las disidencias de las Farc desde el pasado 27 de agosto.

El grupo armado se atribuyó el hecho días después a través de un comunicado. Durante semanas, compañeros y familiares realizaron jornadas de protesta exigiendo su liberación, manteniendo la esperanza de verla graduada.

Familia de Angie Pahola exigió su liberación

La joven era oriunda de Guachucal, Nariño, y habría desaparecido cuando regresaba a la Central Mayorista de Itagüí, en Antioquia, para culminar su último semestre universitario.

El hermano de Angie Pahola informó que la familia planea realizar una despedida íntima y se pronunciará en aproximadamente dos semanas, una vez avance la investigación sobre las circunstancias de su muerte.

Según el reporte de las autoridades, el vehículo en el que viajaba Angie Pahola fue interceptado en la vereda El Túnel, ubicada en la vía que comunica a Popayán con Piendamó.

Los hombres armados que detuvieron el automóvil se habrían identificado como miembros del Bloque Dagoberto Ramos, quienes detuvieron a Angie y a otro joven.

Homenaje por la memoria de Angie Pahola Tovar

La Universidad Nacional lamentó la muerte de la joven estudiante e hizo un llamado de justicia. “Exhortamos a las autoridades competentes a adelantar con celeridad las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias de su muerte y garantizar a su familia el acceso a la verdad y la justicia, como parte esencial del respeto por la vida y la dignidad humana”, expresó la institución.

El próximo viernes 24 de octubre, la comunidad universitaria rendirá un homenaje a las 12:00 del mediodía por la memoria de Angie Pahola Tovar en las escalinatas del Bloque 24 del campus El Volador.

