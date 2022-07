“Me dijo que temía por su vida”: hermana de patrullero asesinado en Tibú

Una delicada situación de orden público es la que enfrenta Colombia por cuenta de los ataques terroristas en contra de los uniformados de la Policía Nacional en varias regiones del país.

En lo que va del año, son 36 los policías que han perdido la vida en estos actos criminales perpetrados por grupos al margen de la ley como el Clan del Golfo, las disidencias Farc y el ELN.

Uno de los casos más recientes se registró en el municipio de Tibú en Norte de Santander. Allí, el patrullero James Antonio Morales fue asesinado por un francotirador hace tres días.

En diálogo con Noticias RCN, la hermana de Morales aseguró que él presentía lo que le podría ocurrir.

"Me dijo que temía por su vida"

“Me dijo yo no quiero estar más aquí, aquí está muy peligroso, temo por mi vida”, señaló Ximena Morales, hermana del patrullero asesinado.

Ximena aseguró que la última vez que lo vio fue hace 30 días y que lo último que le dijo fue “mami te amo mucho y mami le dijo hijo yo también”.

“Él terminaba turno a las 7 de la mañana y yo le regresé la llamada a las 8:30 porque él no me había llamado y me contestó el sargento de la estación y me informó de lo que había sucedido”, agregó Yolima Díaz, pareja del uniformado.

Morales, quien llevaba once años en la institución, fue asesinado en Tibú cuando cumplía labores de vigilancia en una petrolera.

A su hermana le avisaron por teléfono la lamentable noticia y luego lo confirmó por las noticias. “Me partió el alma ver a mi hermano y ver su nombre en la pantalla”.

James tenía intenciones de casarse con su pareja. En agosto regresaría junto a su familia a Bogotá por traslado y en diciembre tenía planes de visitar San Andrés.

“Era un nombre maravilloso, un hombre que me enseñó muchas cosas en la vida. Siempre va a estar en mi mente y en mi corazón. Él va a estar al lado de Dios y desde el cielo me va a cuidar siempre”, añadió Yolima.

La familia de James Antonio Morales, al igual que las de los otros 35 uniformados asesinados, piden a las autoridades tomar las medidas necesarias para frenar estos actos.