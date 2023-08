Pareja de hermanos se reencontró después de 70 años separados

Hay historias de vida que relatan una difícil realidad, pero como en los cuentos para niños, llegan a tener un final feliz. Este es el caso de Isabel y Guillermo Trujillo, una pareja de hermanos que estuvo separada por 70 largos años, pero se reencontraron en su vejez, y buscan recuperar todo el tiempo perdido.

Esta triste historia empezó en el departamento de Huila hace 70 años, cuando la madre de Isabel y Guillermo consiguió una nueva pareja, y decidieron irse a vivir al Valle del Cauca.

Guillermo era solo un niño de 12 años cuando su padrastro tomó la cruel decisión de abandonarlo en una fina en Jamundí. El hombre le prometió que lo recogería, pero al final, nunca llegó, y este evento lo separó de su familia por más de 70 años.

"Mi mamá murió con ese dolor de no haberlo visto. Entonces, mi propósito era buscar a mi hermano", dijo Isabel.

Isabel, quien tenía solo 10 años, vio en ese entonces por última vez a su hermano. Sin embargo, su recuerdo y presencia siempre estuvo viva, por lo que jamás dejó de buscarlo. Visitó emisoras de radio, recorrió varios pueblos con el fin de encontrarlo.

El esperado encuentro

La fe es algo que Isabel nunca perdió, y esa persistencia en la búsqueda terminó dando resultados. Un día, le llegó un mensaje de que su hermano estaba en otro departamento.

Con la ayuda de las autoridades, Isabel descubrió que su hermano estaba en Florencia, Caquetá.

"Quiero recuperar el tiempo perdido, porque mi deseo es estar con él. Voy a estar varios días para estar con él", dijo Isabel.

"Cuando ya me di cuenta y me la presentaron por un celular, yo le dije que yo no me movía de acá", dijo Guillermo.

Hoy en día, Isabel tiene 80 años, y Guillermo tiene 82, yambos buscan desatrasarse y actualizarse en una vida llena de recuerdos.