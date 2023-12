¡Indignante! Militar (r) aseguró que abusó de menor de edad "por amor"

Recientemente se conoció un caso que ha causado gran indignación en toda Colombia. Se trata de la historia de un militar en retiro, llamado Antonio Sandoval, que abusaba sexualmente del hijo de 11 años de su empleada del servicio. El hombre fue capturado y lo que más conmoción ha causado es que durante la audiencia afirmó que cometió este crimen “por amor”.

El aberrante crimen

La denuncia fue presentada por la propia mamá del menor, pues según su testimonio, el oficial en retiro aprovechó que ella estaba realizando sus labores en el hogar para cometer el abuso contra el niño. Posteriormente, fue ella quien lo sorprendió cometiendo dicha aberración y le hizo fuertes reclamos.

Le recomendamos: Familia exige captura de presunto abusador de niña de 11 años en Bogotá

“En ese momento empecé a gritarle que por qué hacía eso, que no fuera cochino, sinvergüenza y que por qué no hacía eso con uno de su edad. Todo eso se lo dije gritando y cogí a mi hijo de un brazo y le dije que nos fuéramos de ese lugar (…) Antonio Sandoval me persiguió y me dijo que me calmara, que no pasaba nada”, aseguró la madre de la víctima.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Manta, en Cundinamarca, donde la señora fue contratada por días para realizar las diferentes labores domésticas, pero al no tener con quien dejar al niño, lo llevaba a su lugar de trabajo.

El presunto violador asegura que fue “por amor”

Pero lo que más llamó la atención de acuerdo con la acusación de la Fiscalía fue la razón que entregó el mayor en retiro, frente a la violación que estaba cometiendo contra el menor de edad: dijo que había cometido este crimen “por amor al niño en un momento de calor”.

No deje de leer: Niña de 7 años reveló en un dibujo dolorosos detalles de cómo su abuelastro la abusaba

El señalado fue enviado a prisión pese a que pidió ser trasladado a una guarnición militar en su calidad de oficial en retiro de la Policía Nacional. Ahora deberá responder, entre otros delitos, por acceso carnal violento con menor de 14 años.