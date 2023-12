Fueron 72 días sufriendo y hoy vuelvo a vivir: Fabián Arias tras su liberación

Este martes 11 de diciembre la angustia que Fabián Arias y su familia sintieron por dos meses y diez días llegó a su fin. El comerciante, secuestrado en Ocaña, fue entregado a una comisión humanitaria, liderada por la Defensoría del Pueblo en la capital de Norte de Santander.

“Fueron 72 días de mi cautiverio, de mi secuestro, en el cual fueron 72 días sufriendo por no saber de mi familia, por la angustia que sentía diaria de no saber de ellos, de no saber cuándo iba a volver a mi libertad”, dijo.

Gracias al señor hoy vuelvo a la libertad con mi familia, vuelvo a vivir

Fabián afirmó que este fue un episodio muy duro en su vida y agradeció a Dios por volver junto a sus seres queridos. Relató que durante su cautiverio no le daban ganas ni de comer, no sabía quién sufría más si él secuestrado o du familia afuera esperándolo.

“Siempre estar de rodillas pidiéndole al Señor por mi pronta libertad, pidiéndole mucho por el sufrimiento de mi familia. No sé quién sufra más, uno o ellos que están afuera sufriendo este flagelo. De verdad que la angustia me mantenía todo el día, son momentos muy difíciles en la vida de cualquier persona que se encuentra privada de la libertad”.

La familia, una motivación para Fabián Arias durante el secuestro

Fabián relató que durante sus más de dos meses secuestrado estuvo incomunicado y aunque no conocía cómo estaba la situación afuera, su familia fue la que lo motivó a diario y mantuvo su fe en algún día recobrar su libertad. “Era lo que me mantenía firme y con ganas de algún día salir de ese encierro, mi familia, mis hijos, mi esposa, mis padres, mi papá, mi mamá que sé que lucharon diariamente por mi libertad”.

Agradeció a quienes acompañaron a su familia y afirmó que era tal la angustia que sentía que en el momento que le informaron sobre su libertad no lo creía, solo estuvo seguro hasta que lo recogieron.

"Gracias a todos y cada una de las personas y de las empresas que estuvieron dando la noticia y acompañando a mi familia, acompañándome a mí allá. Gracias, gracias de verdad por todo lo que hicieron por mi pronta liberación".

Le puede interesar: Revelan detalles del secuestro de empresario en Ocaña: ELN tiene en su poder a 31 personas

El empresario, ya en libertad, aprovechó para enviar un mensaje a las familias y a quienes aún permanecen en cautiverio. Expresó su solidaridad y fortaleza, les pidió tener fe, unión y no dejar de luchar.

“Que se aferren mucho al Señor, tengan siempre la fe viva intacta de que van a salir pronto (…) mucha fortaleza a las familias, estén muy unidas. No dejen de luchar, no dejen de luchar día y noche por sus familiares, de buscar aquí y allá, ellos están esperándolos a ustedes”.